Kolejny bank zdecydował o wyemitowaniu obligacji kapitałowych. Nie są to jednak „CoCosy” (instrumenty warunkowo zamienne) AT1, ale dobrze znane obligacje podporządkowane.

Reklama

Do emisji długu banku Pekao dojdzie w piątek (4 kwietnia). W ramach emisji bank pozyska 750 mln zł.

Przepisy, które wprowadziły do porządku prawnego pojęcie obligacji kapitałowych, weszły w życie pod koniec 2023 r. Pozwalają one m.in. na emisję długu zaliczanego do kapitału dodatkowego Tier1. Do tej pory z tej możliwości skorzystał mBank, emitując perpetualne papiery AT1 o wartości 1,5 mld zł, płacąc za nie stałe 10,63 proc. Inne banki, jak PKO BP czy wspomniane Pekao, emitują „jedynie” podporządkowane obligacje kapitałowe, które mogą zostać zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Sam fakt, że obligacje zostały wyemitowane pod nowymi przepisami, niesie ze sobą istotne zmiany.

Zgodnie z ustawą minimalna wartość obligacji kapitałowej musi wynosić co najmniej 400 000 zł, a jej nabywcą może zostać jedynie klient profesjonalny. Ustawodawca wyłącza zatem jakikolwiek udział zamożnych klientów indywidualnych w tego typu emisjach, pomimo że są one notowane na rynku Catalyst.