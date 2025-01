Grudzień skonsumował sporą część wzrostów amerykańskich spółek biotechnologicznych z poprzednich miesięcy, co spowodowało, że cały rok dla nich wypadł blado w porównaniu z szerokim rynkiem spółek technologicznych. Notowania iShares Biotechnology ETF spadły w 2024 r. o 2,7 proc., a Nasdaq wzrosły w tym czasie o 28,6 proc. Wysoka awersja do ryzyka objawiała się m.in. tym, że inwestorzy preferowali spółki posiadające już swoje produkty na rynku kosztem firm mających projekty kliniczne. Na rynku amerykańskim nastroje w branży biotechnologicznej są w dalszym ciągu , o czym świadczą m.in. cięcia etatów. Według szacunków PwC wolumen fuzji i przejęć w 2024 r. w branży spadł o 8 proc. Nie widać też przełomu na rynku IPO.

W Polsce kursy większości biotechów zakończyły rok na czerwono. In plus wyróżniał się przede wszystkim Celon Pharma. Pozytywnie zapatruję się na notowania spółek z sektora w 2025 r. Wiele się będzie działo w polskiej biotechnologii w tym roku, a systematycznie zwiększająca się liczba prowadzonych badań klinicznych powinna nam dostarczyć ciekawych danych do analizy. Liczę też, że bieżący rok przyniesie nowe umowy partneringowe. Nie zapominajmy jednak o dywersyfikacji portfela – przy inwestycjach w spółki biotechnologiczne jest ona kluczowa.