Ropa naftowa wykonała zwrot w kierunku 70 USD za baryłkę

– Początek nowego tygodnia to kontynuacja dużej zmienności na rynku ropy naftowej, co jest efektem dalszej eskalacji konfliktu pomiędzy Izraelem a Iranem. Działania wojenne są kontynuowane, a strony prowadzą wzajemny ostrzał i nie widać perspektywy na zakończenie walk. Temperaturę konfliktu podnosi również coraz większe zaangażowanie USA. W efekcie notowania ropy dziś po otwarciu znalazły się na najwyższym poziomie od stycznia, a baryłka WTI dobiła do 75 USD. Od tego momentu nastąpiło praktycznie całkowite odreagowanie. To tylko pokazuje, z jak dużą zmiennością należy teraz się liczyć na rynku ropy naftowej – uważają eksperci BM mBanku.