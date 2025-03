Kamil Stolarski, Santander Bank: Banki są atrakcyjne, kursy ich akcji mogą być jeszcze wyżej

A inne banki?

Trochę mniej szans widzę w Banku Handlowym. To jest bank, który nie ma profilu wzrostowego. Zgodnie z oficjalnymi informacjami proces sprzedaży segmentu detalicznego jest dalej w toku, więc to jest jakiś element niepewności. Jak Bank Handlowy zostanie bez części detalicznej, stanie się mniej atrakcyjny.

A ING Bank Śląski? Ma dobre wyniki, zapowiada sporą dywidendę...

Wiele lat ING był gwiazdą i jednym z moich ulubionych banków. W środowisku bardzo niskich stóp radził sobie bardzo dobrze. Teraz niestety ich pozycje hedgingowe mają taki wpływ, że marża odsetkowa i zyskowność zostanie na niższym poziomie przez najbliższe lata. Widzę mniejszy potencjał w kursie ING. Ich wyniki będą się pewnie poprawiać szybciej niż reszty, natomiast rentowność pozostanie niższa. Generalnie wszystkie banki lubię, ale Handlowy i ING trochę mniej przychylnie wyglądają w moich tabelkach.

Banki będą dalej siłą napędową dla naszej giełdy? Pęknie w najbliższych dniach poziom 100 tys. pkt na WIG?

Nasz rynek rośnie parabolicznie, jest już rekordowo wykupiony. Widać, że pieniądze płyną w naszą stronę i jest podstawa do dalszych wzrostów wycen na GPW. Kiedy WIG przebije 100 tys. pkt, to trudno przewidzieć. Potencjału do wzrostów starczy pewnie na kilka tygodni. Wydaje mi się, że to nie jest koniec dobrego środowiska dla banków. Banki nie są drogie w stosunku do historycznych mnożników. Wyniki finansowe są bardzo dobre, kapitały własne się odbudowały, dywidendy są wysokie i potencjał do wzrostu wycen jeszcze jest. Zobaczymy, na ile sentyment pozwoli.

Jeżeli Jerome Powell zasygnalizuje w środę obniżki stóp przez Fed w jakiejś perspektywie, to kapitał zacznie wracać na amerykański rynek akcji?

Byłbym sceptyczny. Fed jest w takiej sytuacji jak większość inwestorów na świecie, którzy czekają. Przez wiele lat Stany były takim miejscem, do którego pieniądze po prostu płynęły. Wielu inwestorów zastanawiało się, gdzie skierować kapitał. Wybierali amerykańskie spółki, m.in. Magnificent 7. Teraz jest duże zawahanie. Ludzie zastanawiają się, czy to jest właściwy kierunek. Jest też niepewność, co się wydarzy w USA za prezydentury Donalda Trumpa. Na ile wzrost gospodarczy Stanów będzie odporny na te wszystkie zmiany, które się tam dzieją. Co z inflacją, co z długiem? Te znaki zapytania są w głowach inwestorów tak mocno zakotwiczone, że jeden guidance ze strony Fedu to będzie za mało, żeby odwrócić trend, który jest.

Z drugiej strony mamy Europę, gdzie Niemcy robią gigantyczny stymulus inwestycyjny – 500 mld euro. To są kwoty porażające, jeśli chodzi o to, co Niemcy potencjalnie wydadzą. Nasz CPK miał kosztować mniej więcej 30 mld euro. Niemcy chcieliby zbudować 15 takich CPK. To jest potencjalnie olbrzymi stymulus inwestycyjny rozłożony na 12 lat. Na jednej szali stoi Europa, gdzie jest duża zmiana na plus, są ogromne inwestycje, a na drugiej Stany, gdzie mamy duże znaki zapytania. Moment, w którym Europa może być beneficjentem przepływów kapitału, jest jeszcze przed nami.