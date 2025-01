Daniel Kostecki, CMC Markets: Za wcześnie, by mówić o przełomie na GPW

Takim elementem mógłby być koniec, ale przynajmniej zawieszenie w Ukrainie.

Faktycznie to sprzyjałoby naszym aktywom, gdyż obniżyłoby ryzyko geopolityczne i tym samym znalazłoby przełożenie na mnożniki i napływ kapitału. To jednak jest temat polityczny, w przypadku którego też nie wiem, czy i kiedy ewentualnie może się wydarzyć. Dlatego też chyba za wcześniej jest też, by o tym spekulować, bo i administracja Trumpa nie wie, jak rozwiązać tę kwestię.

Pierwsza prezydentura Trumpa też upływała pod znakiem zmienności i czekania na kolejne wpisy w mediach społecznościowych, a mimo to amerykańskie indeksy były w stanie bić rekordy. Taki scenariusze jest możliwy również teraz?

Scenariusz pierwszeństwa USA przed resztą świata jest podtrzymywany. Patrząc na osoby, które były na inauguracji Trumpa, to chyba też można powiedzieć, że nie pozwoli on zrobić krzywdy bigtechom. Należy się więc spodziewać, że z tej strony będą miały one istotne wsparcie. Zarządzający w tym roku stawiają zresztą głównie na indeks Nasdaq. To też powoduje, że gdyby jednak coś złego się wydarzyło, to również zobaczymy szybką ucieczkę kapitału z firm technologicznych. Oczekiwania jednak nie zakładają, że gospodarka amerykańska będzie miała jakieś problemy. Jeśli dodatkowo cła nie będą aż tak duże, jak mogło się wcześniej wydawać, to nie będzie szoku dotyczącego inflacji. A przecież dodatkowo jest mowa o wielkich inwestycjach dotyczących sztucznej inteligencji, które mają podnieść amerykańską gospodarkę.

Polityka Donalda Trumpa zmieni też podejście Fedu do obniżek stóp procentowych?

W tym przypadku również są duże oczekiwania związane z tym, że łagodzenie polityki monetarnej podniesie ceny aktywów w Stanach. Patrząc dzisiaj na Fed, można doszukać się analogii z sytuacją w Polsce. Zmieniła się władza, a prezes banku centralnego wciąż sprawuje swoje stanowisko. Teraz szef Fedu może mówić, że to, co zrobi nowa administracja, będzie to miało wpływ na decyzje Fedu. Warto też zwrócić uwagę, że gospodarka amerykańska w relacji do swojego potencjału w tym momencie jest najbardziej rozpędzona od lat 70. Jeśli presja inflacyjna będzie się utrzymywała, to Fed będzie musiał utrzymywać stopy na stosunkowo wysokim poziomie. Jeżeli zacznie jednak spadać m.in. dzięki działaniom deregulacyjnym czy też niższym cłom, Fed będzie miał przestrzeń do obniżek.

Mówiąc o Trumpie, nie da się też uciec od wątku kryptowalut. Czy to, co się działo w ostatnich dniach, mam tu na myśli kryptowalutę Donalda Trumpa i jego żony, nie jest już oznaką rynkowego szaleństwa?

W samym środowisku kryptowalut spotkało się to raczej z negatywnym odbiorem. Tyle przecież mówiło się o poważnym traktowaniu rynku krypto, a tego typu wydarzenia ciężko uznać za poważne. Poza bitcoinem sytuacja jest też problemem z tego względu, że dochodzi do rozwodnienia altcoinów. Jest to odwrotna sytuacja do tej, z którą mieliśmy do czynienia podczas ostatniej hossy kryptowalut, gdzie nie było tak dużego rozwodnienia.

Wspomniałeś, że bitcoin to trochę inna historia. Pod rządami Trumpa ma świetlane perspektywy?

On wciąż jest m.in. zakładnikiem tradycyjnych rynków finansowych. W USA sytuacja przypomina z kolei to, co działo się w 2021 r., kiedy mieliśmy QE. Dopóki będzie się ona utrzymywała, bitcoin ma dobre perspektywy. Jeśli jednak zacznie się coś zmieniać, to też może mieć pod górę. Dużo wtedy będzie zależało od tego czy amerykański rząd zacznie faktycznie kupować bitcoina.