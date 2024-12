Kulawe statystyki tegorocznych debiutów na GPW

Gdyby nie Żabka, 2024 r. dla rynku IPO można by śmiało nazwać rokiem fatalnym. Handlowa spółka jako jedyna przeprowadziła ofertę publiczną (o wartości ponad 6 mld zł). Pozostała szóstka debiutantów pochodzi z NewConnect. Są to: Bloober Team, JR Holding, Render Cube, Woodpecker, PTWP oraz 4Mass. W przyszłym tygodniu, 16 grudnia, dołączy do nich kolejna spółka z NewConnect. To działająca w sektorze fotoniki Noctiluca.

Jak radzą sobie debiutanci