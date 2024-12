Emil Łobodziński, BM PKO BP: Nasz rynek pozostaje atrakcyjny, ale...

To zapytam inaczej: czy rynki powinni się bać Trumpa?

Na to pytanie też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Rynki bardzo bały się Trumpa przed wyborami, mając w szczególności na uwadze fakt, że pierwsza kadencja w jego wykonaniu była nieobliczalna. Po wyborach rynek, w szczególności amerykański, pokazał, że Trumpa się jednak nie boi. Odpowiedź na pytanie, czy należy się go teraz bać zależy od tego, co faktycznie zrobi. Jestem w stanie sobie wyobrazić scenariusz, w którym rynki nie muszą się bać Trumpa. I odwrotnie.

To idźmy dalej: czy Trump wpłynie na politykę realizowaną przez Fed?

To znów zależy od tego, co Trump zrobi w kwestii ceł i sporów handlowych. Wprowadzenie wysokich ceł na różne produkty będzie powodować wyższą inflację w Stanach Zjednoczonych. Będzie to element proinflacyjny, ale nie wiemy na ile wpłynie na podwyższenie inflacji. Fed z pewnością będzie to brał pod uwagę, co zresztą już teraz widać. Fed stał się bowiem jeszcze bardziej ostrożny w komunikatach. Rynek pracy w USA na razie wygląda dobrze, przemysł nie wygląda rewelacyjnie, ale też nie ma tragedii, a usługi pozostają mocne. Teoretycznie Fed ma pole do tego, by obniżać stopy, ale pytanie, co stanie się z inflacją? Czy to ryzyko wyższej inflacji faktycznie się zmaterializuje, czy też nie?

Przez wiele miesięcy pozostawałeś rynkowym optymistą, podkreślając właśnie, że wsparciem dla rynków jest perspektywa niższych stóp procentowych. Czy mając na uwadze obecne uwarunkowania i niepewność związaną z przyszłymi działaniami Fedu, nadal jesteś byczo nastawiony do rynku?

To zależy, o jakim horyzoncie mówimy. W dłuższym terminie jestem pozytywnie nastawiony do rynku amerykańskiego. Jeśli zaś chodzi o krótki termin: wszystko znów wskazuje na to, że będziemy mieli drugi z rzędu bardzo mocny rok na Wall Street. Stopa zwrotu po raz kolejny ma szansę być powyżej 20 proc. To jest coś, co zdarza się rzadko. To nie oznacza oczywiście, że w przyszłym roku rynek nie może urosnąć, ale o kolejny ponad 20-proc. wzrost może być już trudno. Zdarzały się przypadki, kiedy takie serie trwały dłużej, ale nie będzie to łatwe. To, czego należałoby oczekiwać w przyszłym roku, to jednak zdrowej korekty spadkowej, sięgającej przykładowo 10 proc. Ona na rynku wzrostowym co jakiś czas powinna się pojawić, a w tym roku, tak naprawdę jej nie było. Myślę, że w przyszłym roku będziemy mieli z nią do czynienia, chociaż na dzisiaj trudno powiedzieć, z jakiego miejsca się rozpocznie i z jakiego powodu. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, taka korekta spadkowa może być jednak okazją do kupowania akcji, a nie uciekania z rynku.