Nowe możliwości pozyskiwania finansowania

W ostatnim czasie jednym z głównych problemów, z którymi zmaga się unijny rynek kapitałowy, jest poprawa dostępu do rynkowych źródeł finansowania dla małych i dużych firm. Finansowanie to stało się domeną instytucji finansowych lub pomocowych środków unijnych, przy marginalizacji środków z rynków giełdowych. Problem ten, przynajmniej częściowo, wynika ze zdecydowanie nadmiarowych regulacji rynku kapitałowego przyjmowanych w często rozbieżnych motywacjach w ostatnich latach przez instytucje Unii Europejskiej. Rozwój, tempo i dywersyfikacja finansowania są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Emitenci rezygnują zatem z możliwości pozyskiwania finansowania poprzez emisję papierów wartościowych, gdyż jest to zbyt długotrwałe, drogie i uciążliwe dokumentacyjnie. Procedura prospektowa (tj. sporządzenie prospektu i późniejsze procedury zatwierdzeniowe) jest dla poszczególnych rynków krajów wspólnoty wydłużona, szczególnie gdy organ nadzoru znajduje miejsce dla szczególnego (tj. oderwanego od tradycyjnego nadzoru okresowego) badania działalności emitenta w zakresie sprawozdawczości finansowej. Przewlekłe postępowania prospektowe skutkują również niemożnością oszacowania kosztów związanych z procesem sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Jest to zatem krzywdzące, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż koszty emisji zasadniczo nie odbiegają między sobą w relacji z wartością oferty, stąd też w sposób szczególny obciążają budżet mniejszych spółek publicznych. Zatem wstępne porozumienie z 1 lutego 2024 r. zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą w przedmiocie wprowadzenia usprawnień w zakresie zasad emitowania papierów wartościowych, zwane powszechnie Listing Act, odczytać należy jako zwrócenie się środowisk prawotwórczych po środki finansowe gromadzone przez uczestników rynków regulowanych dla rozwoju emitentów poprzez wprowadzenie nowych, atrakcyjnych trybów oferowania papierów wartościowych bez potrzeby sporządzania i zatwierdzania prospektu.