Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są warunki najnowszego ABB w Allegro.

Jak reaguje kurs.

Ile warte są akcje Allegro.

Jakie plany ma grupa.

Notowania Allegro rozpoczęły wtorkową sesję od mocnych wzrostów. Przed południem kurs rośnie o ponad 4 proc. do 36,2 zł. Zwyżce towarzyszy bardzo wysoki obrót. Jego wartość od rana przekroczyła już 600 mln zł. Jest zdecydowanie najwyższa na rynku. Drugi pod względem obrotu jest Orlen z niespełna 100 mln zł. Wczoraj po sesji Bloomberg informował, że akcjonariusz Allegro, Permira, oferuje do sprzedaży około 131 mln akcji.

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Ile warte są akcje Allegro

W poniedziałek na finiszu sesji akcje Allegro wyceniono na 34,82 zł po wzroście o 1,18 proc. Według Bloomberga cena sprzedaży w najnowszym ABB to 33,6 zł. To by oznaczało stosunkowo niewielkie, niespełna 4-proc. dyskonto do poniedziałkowego kursu zamknięcia. Średnie dyskonto w ABB na GPW w ostatnich latach było w okolicach 6-9 proc., a ostatnio do rzadkości nie należy nawet dyskonto dwucyfrowe.

Zrealizowanie ABB oznacza, że zniknie nawis podażowy, który od czasu IPO spółki na GPW ciąży jej notowaniom. Po kwietniowym ABB Cidinan zmniejszył zaangażowanie z 86,1 mln (8,2 proc.) do 21,1 mln, czyli do 2,2 proc. kapitału zakładowego i ponad 5-proc. progiem w Allegro był już tylko fundusz Permira VI Investment Platform, kontrolujący 12,4 proc. kapitału. Po najnowszym ABB on również zniknie ze statystyk.

To już dziewiąte ABB w Allegro od czasu debiutu spółki na GPW jesienią 2020 r. Pierwsze ABB przeprowadzono w marcu 2021 r. po 60 zł. Potem dwukrotnie w 2023 r. – w czerwcu po 32,25 zł, a jesienią po 29 zł. Kolejne odbyło się wiosną 2024 r. po 29,25 zł i miało wartość 1,9 mld zł. Piąte odbyło się w kwietniu 2025 r. po cenie wynoszącej 29,25 zł. Szóste w czerwcu 2025 r. po 33 zł. Siódme w grudniu 2025 r. po 30,1 zł. A ósme w kwietniu 2026 r. po 25,6 zł.

Jak radzi sobie Allegro

Allegro zadebiutowało na GPW jesienią 2020 r., przeprowadzając największe w historii naszego rynku IPO. Akcje sprzedawano po 43 zł. Handlowa grupa wstrzeliła się z IPO w idealny czas – na giełdach widać było pocovidowe odbicie indeksów, a rynek e-commerce notował potężne wzrosty. Na finiszu pierwszej sesji kurs Allegro urósł aż do 70 zł. W kolejnych kilkunastu dniach zanotował maksimum, sięgając 100 zł. Potem jednak zaczęła dominować podaż.

Grupa sukcesywnie rozwija swój biznes. Rok 2025 r. był udany, a 2026 r. też zaczął się dobrze.

W I kwartale 2026 r. grupa Allegro zwiększyła skorygowany wynik EBITDA o prawie 24 proc, do 931,8 mln zł wobec 867,6 mln zł oczekiwanych średnio przez analityków. Przychody rok do roku wzrosły o 13 proc. do 2,95 mld zł i były o 3 proc. wyższe o oczekiwań rynku. Zysk operacyjny poszedł w górę aż o 31 proc. do 631,2 mln zł, przebijając prognozy o 7 proc.

Wzrost GMV (wartość sprzedanych towarów) w Polsce w I kwartale przyspieszył do 11,6 proc. rok do roku, czyli był ponad dwukrotnie szybszy niż nominalna sprzedaż detaliczna w kraju. Pakiet usług logistycznych, finansowych i reklamowych Allegro przyczynił się do przyspieszenia wzrostu przychodów w Polsce do 18 proc. w ujęciu rocznym, a skorygowanego zysku EBITDA do 18,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Rozwój międzynarodowych platform i rosnąca liczba aktywnych kupujących za granicą sprawiły, że tempo wzrostu biznesu zagranicznego na poziomie grupy przewyższyło wyniki jej działalności w Polsce.