Piątkowa sesja przyniosła efektowne wzrosty akcji Dadelo, które po południu drożały nawet o ponad 11 proc., czemu towarzyszył dużo wyższy niż zwykle obrót. Niewiele zabrakło do pokonania historycznego maksimum z marca na poziomie 84 zł. W piątek za papiery spółki płacono maksymalnie 82,40 zł. Była to odpowiedź rynku na wstępne dane finansowe za I półrocze 2026 roku.

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Według szacunkowych danych we wspomnianym okresie dystrybutor zanotował 32 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 91 proc. względem wyniku z analogicznego półrocza poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o odpowiednio 98 proc., do 53,03 mln zł i 88,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 406,5 mln zł i były o 67 proc. wyższe niż rok wcześniej.

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Według Dadelo głównymi czynnikami poprawy były: rosnąca oferta sklepu internetowego, popularność marki centrumrowerowe.pl oraz otwarcie nowych sklepów stacjonarnych (Rzeszów, Zabrze, Bydgoszcz). Do końca roku spółka planuje otwarcie dwóch kolejnych sklepów w Lublinie oraz w Białymstoku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem publikacji raportów okresowych pełny raport wynikowy za I półrocze Dadelo opublikuje 18 sierpnia 2026 roku.