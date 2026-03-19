Sprzedażą akcji zareagowali akcjonariusze Dadelo na najnowsze sprawozdanie finansowe spółki, prowadzącej sprzedaż rowerów, akcesoriów i części zamiennych przez internet i w punktach stacjonarnych. Na czwartkowej sesji notowania bydgoskiej firmy spadały nawet o blisko 8 proc. do 76 zł, mimo że wyniki były rekordowe.

Reklama Reklama

Dlaczego notowania Dadelo spadają?

Najprawdopodobniej mamy do czynienia z chęcią realizacji zysków po słabszym niż rok wcześniej pod względem wyników czwartym kwartale 2025 r. Walory Dadelo w ciągu ostatnich 3 lat podrożały o prawie 624 proc., a tylko w tym roku o ponad 30 proc.

Być może też inwestorzy zwrócili większą uwagę na pesymistyczną część komentarza prezesa spółki albo dzień wcześniej przeczytali o wniosku o upadłość niemieckiego sprzedawcy rowerów. Historię CCH Concept Cycles opisały serwisy internetowe.

Właściciel sklepu Centrumrowerowe.pl wydaje się być w dobrej sytuacji: zamknął 2025 r. rekordowymi rezultatami. Przychody Dadelo wyniosły prawie 444 mln zł, zysk operacyjny 25,2 mln zł, a zysk netto 15,4 mln zł. Dla porównania, rok wcześniej było to niecałe 281 mln zł, 15,1 mln zł oraz 11,5 mln zł.