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Makarony Polskie połknęły producenta dań gotowych

Przejęcie wzmocni segment dań gotowych i poprawi rentowność spożywczej grupy.

Publikacja: 02.07.2026 06:00

Makarony Polskie połknęły producenta dań gotowych

Foto: AdobeStock

Jacek Mysior

Makarony Polskie sfinalizowały przejęcie 100 proc. udziałów w spółce Joyfood za 5,9 mln zł. Firma jest rodzimym producentem dań gotowych na tackach, past warzywnych oraz produktów typu superfoods na polski rynek.  W 2025 r. zanotowała 33,6 mln zł przychodów. Dla porównania, spożywcza grupa wypracowała w zeszłym roku 294 mln zł obrotów. Transakcja wpisuje się w plany rozwojowe Makaronów Polskich zakładające dynamiczny wzrost przychodów w perspektywie najbliższych kilku lat. – To kolejny krok budowania dynamicznej, zdywersyfikowanej grupy spożywczej, w której inwestujemy zarówno w moce produkcyjne własnych zakładów, jak również pracujemy nad akwizycjami. Widzimy duże możliwości uwolnienia synergii, a dla konsumentów produktów Joyfood przejęcie oznaczać powinno poszerzenie dostępności i rozwój asortymentu, zachowującego charakter marki. Mamy ambicje wyraźnego wzrostu udziałów na rynku dań gotowych, chcemy też osiągnąć wiodącą pozycję na rynku dań gotowych dostępnych na tzw. suchej półce, przygotowywanych z naturalnych składników i mających „czystą” etykietę – podkreśla Zenon Daniłowski, prezes Makaronów Polskich.

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