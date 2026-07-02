Makarony Polskie połknęły producenta dań gotowych

Makarony Polskie sfinalizowały przejęcie 100 proc.
udziałów w spółce Joyfood za 5,9 mln zł. Firma jest rodzimym producentem dań gotowych na tackach, past warzywnych oraz
produktów typu superfoods na polski rynek. W 2025 r. zanotowała 33,6 mln zł przychodów. Dla porównania,
spożywcza grupa wypracowała w zeszłym roku 294 mln zł obrotów. Transakcja wpisuje się w plany rozwojowe Makaronów
Polskich zakładające dynamiczny wzrost przychodów w perspektywie najbliższych kilku lat. – To kolejny krok
budowania dynamicznej, zdywersyfikowanej grupy spożywczej, w której inwestujemy
zarówno w moce produkcyjne własnych zakładów, jak również pracujemy nad
akwizycjami. Widzimy duże możliwości uwolnienia synergii, a dla konsumentów
produktów Joyfood przejęcie oznaczać powinno poszerzenie dostępności i rozwój
asortymentu, zachowującego charakter marki. Mamy ambicje wyraźnego wzrostu
udziałów na rynku dań gotowych, chcemy też osiągnąć wiodącą pozycję na rynku
dań gotowych dostępnych na tzw. suchej półce, przygotowywanych z naturalnych
składników i mających „czystą” etykietę – podkreśla Zenon Daniłowski, prezes Makaronów
Polskich.