Pozytywne nastroje utrzymały się na krajowym parkiecie, ale chętnych do kontynuacji środowych zakupów początkowo nie było zbyt wielu. W miarę upływu czasu jednak było widać rosnącą przewagę popytu, co sprawiło, że przed południem WIG20 został wyniesiony ponad 1 proc nad kreskę. Czynnikiem wspierającym są pozytywne nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji, na których większą aktywność wykazują kupujący. Inwestorzy wciąż mają nadzieję na dalszą deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i odblokowanie strategicznej dla transportu surowców energetycznych cieśniny Ormuz. Dlatego z dużą uwagą przyglądają się rozpoczynającej się wizycie prezydenta USA w Chinach, gdzie jednym z tematów rozmów będzie wojna z Iranem.

Banki kontynuują odbicie, KGHM w korekcie

W Warszawie większość spółek z WIG20 kontynuuje pozytywny trend, choć wzrosty ich kursów nie wyglądają na razie zbyt przekonująco. Pozytywnie wyróżniają się walory CD Projektu, notując najbardziej okazałą wyżkę z całego indeksu sięgającą niemal 4 proc. Pozytywny trend kontynuują notowania banków. Wśród nich pozytywnie wyróżnia się PKO BP, który przed sesją pochwalił się wynikami za I kwartał 2026 r. Wyższe od oczekiwań rezultaty finansowe przekonały inwestorów także do zakupów akcji Allegro. Na lekkich plusach notowane są także papiery Orlenu. Na drugim biegunie są przecenione o blisko 4 proc. walory Modivo, które po zaledwie jednej wzrostowej sesji wróciły do kontynuacji korekty. Na celowniku sprzedających znajdują się również papiery KGHM, które korygują efektowną środową zwyżkę. Sprzyja temu korekta cen miedzi na światowych giełdach metali. Ponadto chętnie pozbywano się akcji koncernów energetycznych.

Umiarkowanie pozytywne nastroje panują na szerokim rynku, co pozytywnie przekłada się na wyceny większości mniejszych firm. Lepiej sobie radzą. Większym powodzeniem cieszą się akcje spółek z segmentu mWIG40, wśród których najefektowniej drożeją banki, Newag i Asseco Poland.