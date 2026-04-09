Notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję od spadków. Początkowo spadki były mocniejsze, ponad 2-proc., ale potem podaż osłabła. Około godz. 10 za akcję trzeba zapłacić 26,5 zł po spadku o 1 proc. Wczoraj po sesji Bloomberg informował, że Cidinan, akcjonariusz Allegro, wystawił na sprzedaż 65 mln akcji. Cenę sprzedaży ustalono na 25,6 zł, co daje wartość transakcji na poziomie niemal 1,7 mld zł.

W czwartek od rana właściciela zmieniły już akcje Allegro o wartości przekraczającej 100 mln zł. To dziś najwyższy obrót na GPW.

Ile warte są akcje Allegro

W środę na finiszu sesji kurs Allegro był w okolicach 27 zł. To oznacza, że dyskonto w ABB wyniosło kilka procent. Było zbliżone do średniej z transakcji ABB realizowanych na GPW w ostatnich latach.

Zrealizowane ABB oznacza, że zmniejszył się nawis podażowy, który od czasu IPO spółki na GPW ciąży jej notowaniom. Po ABB Cidinan zmniejszy zaangażowanie z 86,1 mln (8,2 proc.) do 21,1 mln, czyli 2,2 proc. kapitału zakładowego. Obecnie ponad 5-proc. progiem w Allegro jest już tylko fundusz Permira VI Investment Platform. Kontroluje 12,4 proc. kapitał.

Warto odnotować, że cena w najnowszym ABB jest niższa niż podczas poprzednich transakcji. To już ósme ABB Allegro od czasu debiutu spółki na GPW jesienią 2020 r. Pierwsze przeprowadzono w marcu 2021 r. po 60 zł. Potem dwukrotnie w 2023 r. – w czerwcu po 32,25 zł, a jesienią po 29 zł. Kolejne odbyło się wiosną 2024 r. po 29,25 zł i miało wartość 1,9 mld zł. Piąte odbyło się w kwietniu 2025 r. po cenie wynoszącej 29,25 zł. Szóste w czerwcu 2025 r. po 33 zł. A siódme w grudniu 2025 r. po 30,1 zł.

Jak radzi sobie Allegro

Allegro zadebiutowało na GPW jesienią 2020 r., przeprowadzając największe w historii naszego rynku IPO. Akcje sprzedawano po 43 zł. Grupa wstrzeliła się z IPO w idealny czas – na giełdach widać było pocovidowe odbicie indeksów, a rynek e-commerce notował potężne wzrosty. Na finiszu pierwszej sesji kurs urósł do 70 zł. W kolejnych kilkunastu dniach zanotował maksimum, sięgając 100 zł. Potem jednak zaczęła dominować podaż.

Jednocześnie grupa sukcesywnie rozwija swój biznes, poprawiając rezultaty (m.in. segmentu zagranicznego, który ciążył wynikom). W IV kwartale 2025 r. Allegro miało lepsze wyniki niż prognozowali analitycy. Na 2026 r. zapowiada dalsze wzrosty.

– Wchodzimy w nowe segmenty, eksplorując rynek wart setki miliardów złotych. Możliwości są ogromne, a Allegro ma apetyt na więcej – tak komentował ostatnie wyniki prezes Marek Kuśmierz.

Allegro zakłada wzrost skorygowanego zysku EBITDA grupy w 2026 r. o 9-13 proc. rok do roku, a skonsolidowany CAPEX szacuje na 1,04-1,15 mld zł. Z kolei GMV ma się zwiększyć o 10-12 proc. do 76-77,6 mld zł, a przychody o 12-15 proc. do 13,1-13,4 mld zł.

W Polsce GMV ma wzrosnąć o 9-11 proc., a w segmencie międzynarodowym o 35-40 proc. Z kolei skorygowana EBITDA w Polsce ma wzrosnąć o 7-10 proc., a dynamika dla biznesu zagranicznego szacowana jest na 7-12 proc.

W ocenie analityków akcje Allegro są niedowartościowane. Średnia cena docelowa implikuje dwucyfrową przestrzeń do wzrostu.