Grupa LPP, największa polska sieć sprzedaży detalicznej odzieży, podsumowała rok obrotowy 2025 zakończony 31 stycznia 2026 r.
Właściciel marek Sinsay, Reserved, Cropp, House i Mohito wykazał w sprawozdaniu za miniony rok 23,1 mld zł przychodu, 4,57 mld zł zysku EBITDA, 2,49 mld zł zysku operacyjnego i 1,49 mld zł zysku netto.
To oznacza wzrost przychodów o 14,4 proc., EBITDA o 11,3 proc., zysku operacyjnego o 2,3 proc. oraz spadek wyniku netto o 14,3 proc. w porównaniu z danymi ze sprawozdania za rok zakończony 31 stycznia 2025 r.
Zarząd gdańskiej spółki pod kierownictwem Marka Piechockiego prezentuje wyniki jednak także w innym, właściwszym dla zrozumienia kontynuowanego biznesu grupy ujęciu: z pominięciem negatywnego wpływu odpisów należności od sprzedanej spółki w Rosji (w minionym roku) oraz bez przychodów ze sprzedaży do tzw. agentów sprzedażowych (w latach wcześniejszych dostarczali towary do sklepów w Rosji).
Poznaliśmy wstępne dane o sprzedaży grupy LPP w minionym roku i czwartym kwartale. Oto jakich pozostałych wyników finansowych spodziewają się biura...
W takim ujęciu w minionym roku wyniki Grupy LPP prezentują się dużo lepiej: wzrost przychodów to 19 proc., a zyski są rekordowe. Wynik EBITDA za rok 2025/26 oszacowano na 5,39 mld zł (plus 31 proc. rok do roku), wynik operacyjny na 3,32 mld zł (plus 37 proc.), a wynik netto na 2,37 mld zł (plus 36 proc.).
Dane te oznaczają, że LPP zrealizowało z niewielką nawiązką (widać to w rentowności) zaktualizowaną po trzech kwartałach prognozę na cały miniony rok. Jednocześnie spółka pozytywnie zaskoczyła analityków, którzy przyjęli konserwatywne podejście do deklaracji zarządu i spodziewali się niższych zysków w czwartym kwartale i całym minionym roku.
Pozytywne zaskoczenie widać w reakcji kursu akcji LPP na warszawskiej giełdzie. Notowania rosną o kilka procent i gdy powstaje ten tekst walor gdańskiego detalisty kosztuje 20,09 zł, o ponad 4 proc. więcej niż na środowym zamknięciu sesji.
Analitycy zwracają uwagę na nieznaczne podniesienie prognozy zarządu LPP na nowy, trwający już rok. Menedżment podtrzymał, że grupa może uzyskać 28-29 mld zł przychodu, ale uważa, że marże będą średnio o 1 pkt proc. wyższe od wcześniej sygnalizowanych. Marża brutto na sprzedaży ma zmieścić się w widełkach 55-55,5 proc., marża EBITDA 23-24 proc., a marża zysku netto w przedziale 9-10 proc.
Pozostałe prognozowane wielkości, takie jak wydatki inwestycyjne (CAPEX), wskaźnik długu netto do EBITDA, czy skala rozwoju powierzchni sprzedażowej pozostały bez zmian. LPP nadal planuje zatem w br. inwestycje rzędu 2,6 mld zł oraz wzrost metrażu sklepów o 20 proc. wobec 3,1 mln m kw. na koniec stycznia 2026 r.
- Postrzegam wyniki pozytywnie i oczekuję pozytywnej reakcji rynku. Spółka dostarczyła bardzo mocną marżę brutto w czwartym kwartale, która zniwelowała wyższe od moich oczekiwań koszty operacyjne w relacji do sprzedaży i przełożyła się na wynik operacyjny o około 10 proc. powyżej oczekiwań rynkowych. Generacja przepływów pieniężnych wygląda solidnie, a poziom zapasów się normalizuje – komentuje Janusz Pięta, analityk biura maklerskiego mBanku.
Jednocześnie specjaliści zwracają uwagę na pierwsze dane LPP nt. sprzedaży w trwającym pierwszym kwartale nowego roku obrotowego (tzw. trading update). Grupa szacuje, że jej sprzedaż po dwóch miesiącach (luty i marzec) jest średnio o 13 proc. wyższa niż przed rokiem.
Sprzedaż detaliczna urosła w lutym o 5 proc. r/r – podał w poniedziałek GUS. Dane okazały się słabsze od średniej prognoz ekonomistów dla „Parkietu...
- Obecny trading update oceniam jako nieco rozczarowujący – komentuje Janusz Pięta.
- Początek kwartału ewidentnie jest dyktowany przez pogodę – dodaje Sylwia Jaśkiewicz, specjalistka z Domu Maklerskiego BOŚ i zwraca uwagę na różnice dynamik między lutym i marcem (plus 10 proc. i plus 18 proc.). – Dla kwartału kluczowy będzie kwiecień – wskazuje.
Grupa LPP na koniec stycznia prowadziła 3748 sklepów w Polsce i za granicą. Ich liczba zwiększyła się o ponad 900 wobec końca stycznia 2025 r. Najwięcej sklepów grupa otworzyła pod marką Sinsay (876 netto, 913 brutto), ale pierwotne plany były ambitniejsze.
W prezentacji dla inwestorów sygnalizuje, że jej priorytetem w wypadku tej marki jest poprawa jakości towarów.
- Za nami rok pełen wyzwań, który w praktyce był testem naszych zdolności operacyjnych wobec bardzo ambitnych planów rozwoju. Rok temu miałem poczucie, że uruchamiamy nowy rozdział w historii LPP. To właśnie ambicja napędza nas do dalszego wzrostu, jednak zaufanie akcjonariuszy i rynku buduje się nie deklaracjami, lecz rezultatami, osiąganymi konsekwentnie rok po roku. Dziś, patrząc na wyniki finansowe i poziom rentowności, jestem dumny z tego, dokąd ta droga nas prowadzi. Jednocześnie wiem, że za tym rezultatem stoi przede wszystkim rok bardzo ciężkiej pracy całej organizacji - dużej dyscypliny operacyjnej, koncentracji na wdrażaniu projektów w życie oraz kontroli kosztów. Wierzę, że wykonana przez nas praca daje solidne podstawy do dalszego, rentownego wzrostu i realizacji naszych długofalowych celów– komentuje w informacji prasowej Marek Piechocki, prezes zarządu LPP.
Za pięć lat nasze marketplace może być zauważalnym biznesem grupy - mówi Marek Piechocki, prezes LPP, o nowym projekcie spółki.
W sprawozdaniu LPP i prezentacji spółki nie ma opublikowanej wcześniej prognozy na kolejny rok. Jaśkiewicz zakłada, że założenia spółki nie zmieniły się.
