W takim ujęciu w minionym roku wyniki Grupy LPP prezentują się dużo lepiej: wzrost przychodów to 19 proc., a zyski są rekordowe. Wynik EBITDA za rok 2025/26 oszacowano na 5,39 mld zł (plus 31 proc. rok do roku), wynik operacyjny na 3,32 mld zł (plus 37 proc.), a wynik netto na 2,37 mld zł (plus 36 proc.).

Cele na 2025 rok wykonane. 2026 rok ma być lepszy

Dane te oznaczają, że LPP zrealizowało z niewielką nawiązką (widać to w rentowności) zaktualizowaną po trzech kwartałach prognozę na cały miniony rok. Jednocześnie spółka pozytywnie zaskoczyła analityków, którzy przyjęli konserwatywne podejście do deklaracji zarządu i spodziewali się niższych zysków w czwartym kwartale i całym minionym roku.

Pozytywne zaskoczenie widać w reakcji kursu akcji LPP na warszawskiej giełdzie. Notowania rosną o kilka procent i gdy powstaje ten tekst walor gdańskiego detalisty kosztuje 20,09 zł, o ponad 4 proc. więcej niż na środowym zamknięciu sesji.

Analitycy zwracają uwagę na nieznaczne podniesienie prognozy zarządu LPP na nowy, trwający już rok. Menedżment podtrzymał, że grupa może uzyskać 28-29 mld zł przychodu, ale uważa, że marże będą średnio o 1 pkt proc. wyższe od wcześniej sygnalizowanych. Marża brutto na sprzedaży ma zmieścić się w widełkach 55-55,5 proc., marża EBITDA 23-24 proc., a marża zysku netto w przedziale 9-10 proc.

Pozostałe prognozowane wielkości, takie jak wydatki inwestycyjne (CAPEX), wskaźnik długu netto do EBITDA, czy skala rozwoju powierzchni sprzedażowej pozostały bez zmian. LPP nadal planuje zatem w br. inwestycje rzędu 2,6 mld zł oraz wzrost metrażu sklepów o 20 proc. wobec 3,1 mln m kw. na koniec stycznia 2026 r.