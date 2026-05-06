Zalando, obecna w 29 krajach niemiecka grupa, po ubiegłorocznym przejęciu AboutYou mająca dwie platformy e-commerce z odzieżą, obuwiem, akcesoriami mody i artykułami wyposażenia wnętrz, przedstawiła wyniki za pierwszy kwartał 2026 r.

Przychody grupy Zalando w górę, zysk netto w dół

Kierowana przez Roberta Gentza spółka wykazała 2,99 mld euro przychodów, 64,8 mln euro skorygowanego zysku operacyjnego (wynik raportowany obejmujący koszty programu menedżerskiego, restrukturyzacji i transakcyjne był ujemny) oraz 87,6 mln euro straty netto.

O ile przychody i skorygowany zysk operacyjny są wyższe niż przed rokiem o odpowiednio: 23,8 proc. i 38,7 proc., o tyle wynik netto pogorszył się (rok wcześniej firma miała 10 mln euro zysku netto).

Zyskowność operacyjna grupy poprawiła się nieznacznie: marża zysku operacyjnego urosła z 1,9 do 2,1 proc. Ciążą jej wyniki AboutYou. W prezentacji dla inwestorów podano, że dla samego Zalando urosła do 2,5 proc.

Zarząd: przejęcie AboutYou przynosi synergie, konsument nadal ostrożny

Choć w wynikach widać koszty zakupu konkurenta, to zarząd chwali się pierwszymi synergiami. W I kw. br. szacuje je na 10 mln euro i przypisuje te korzyści do AboutYou. Uwzględniając je, platforma może mówić o dodatnim wyniku.

W całym roku Zalando zakłada synergie na poziomie 40 mln euro, dzięki czemu zyskowność grupy ma być większa niż w minionym kwartale. Plan zakłada, że w 2026 r. przy 13,8-14,4 mld euro przychodów, skorygowany zysk operacyjny grupy wyniesie 660-740 mln euro. Daje to oczekiwaną marżę operacyjną w widełkach 4,8-5,1 proc.

– Konsument pozostaje ostrożny i wrażliwy cenowo. Nie obserwujemy natomiast wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie na popyt konsumencki, który można by skwantyfikować – mówiła w środę Anna Dimitrova z zarządu Zalando odpowiedzialna za finanse. To pewna zmiana w narracji: przy okazji wyników za 2025 r. Dimitrova zapewniała, że ważny jest popyt na rynkach europejskich, a spółka udowodniła już, że potrafi radzić sobie z kryzysami.

Wydatki na e-zakupy w górę o 6 proc.

W I kw. br. konsumenci zrobili w internetowych sklepach i na marketplace'ach Zalando i AboutYou zakupy za 4,29 mld euro. Tym samym tzw. wskaźnik GMV platform (wartość sprzedanego towaru brutto po zwrotach i rezygnacjach) był o 6 proc. wyższy (pro forma) niż w analogicznym okresie 2025 r.

To pokazuje faktyczną skalę wzrostu wydatków w serwisach na przestrzeni roku. Natomiast jeśli porównać dane raportowane Zalando, to GMV – za sprawą przejęcia, ale również za sprawą większej wagi sprzedaży partnerów handlujących na marketplace – powiększyło się o około 22 proc.

Z analizy sprawozdania wynika, że wzrost ten to pochodna większej liczby aktywnych użytkowników platform (razem mają one na koniec marca 62,3 mln klientów, co oznacza wzrost o 18,8 proc. w porównaniu z marcem 2025 r.) oraz lekkiego wzrostu (plus 3,1 proc.) wartości średniego koszyka z zakupami. Natomiast liczba zakupów per użytkownik lekko spadła.

– W Polsce skupiliśmy się na dalszym usprawnianiu doświadczeń zakupowych naszych klientów. Kontynuowaliśmy rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które upraszczają zakupy, zwiększają wygodę korzystania z naszej platformy i sprawiają, że całe doświadczenie staje się bardziej intuicyjne. Poszerzyliśmy również ofertę o kategorię pre-owned dla dzieci, odpowiadając na popyt na wysokiej jakości produkty z drugiej ręki – mówi Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando na Europę Środkowo-Wschodnią.

W segmencie B2B Zalando (usługi logistyczne, informatyczne i marketingowe dla partnerów oraz marek), raportowana sprzedaż zwiększyła się o 23,6 proc. do poziomu 297 mln euro, skorygowany EBIT wzrósł do 26 mln euro, a skorygowana marża EBIT podniosła się do 8,6 proc. Firma zakłada, że ten segment będzie rozwijał się dynamiczniej niż cała grupa.

Zarząd Zalando podkreślał w środę, podobnie jak w marcu, coraz większe wykorzystanie sztucznej inteligencji dla biznesu firmy. „Zalando rozwija swojego Asystenta w kierunku prawdziwego towarzysza stylu życia, wdraża zaawansowane roboty w sieci logistycznej oraz wykorzystuje generatywną AI do przyspieszenia procesu wprowadzania produktów” – podano w informacji prasowej.