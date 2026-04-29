Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 29.04.2026
Decyzja Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej w spawie stóp procentowych, po sesji korekta składu indeksu sWIG80, wyniki finansowe m. in. Kruka, Mennicy, Orlenu i Biotonu. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
SANTANDER – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,125 euro dywidendy na papier; wypłata 5 maja
ALIOR BANK – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 8,93 zł dywidendy na akcję
IFIRMA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
IZOSTAL – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,11 zł dywidendy na akcję
ENERGA – ostatnie notowanie akcji z prawem poboru papierów serii CC
CAPTOR THERAPEUTICS – wprowadzenie do obrotu giełdowego 800 000 akcji serii Y
AQUA – NWZA w sprawie zmiany statutu spółki i powołania członka rady nadzorczej
NESTMEDIC – pierwsze notowanie na NewConnect 7 500 000 akcji serii W
DOM DEVELOPMENT – pierwsze notowanie na Catalyst 250 000 obligacji serii DOMDEM204033 o wartości nominalnej 1000 zł każda
GPW – po sesji nadzwyczajna korekta składu indeksu sWIG80 – w miejsce Mabionu wchodzi Creotech Quantum
Świat
USA – decyzja Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) w spawie stóp procentowych, zamówienia na dobra trwałego użytku w marcu, pozwolenia budowlane i liczba rozpoczętych budów domów w lutym i w marcu