Jeszcze z rana mogło się wydawać, że impuls, który dały wyniki Millennium przyczyni się do przełamania fatalnej passy krajowego rynku akcji, ale nadzieje szybko okazały się płonne. Główne indeksy w pierwszej części wtorkowej sesji zdołały jedynie przetestować maksima z poniedziałku, a po tym znów ruszyły na południe. Tym samym realizuje się obecnie podstawowy scenariusz przetestowania przez WIG i WIG20 wsparć w postaci lutowych szczytów. Obrona przed dalszym atakiem niedźwiedzi może być o tyle trudna, że słabsze nastroje zaczynają przeważać także na Wall Street. I nawet nie chodzi o nadal wysokie ceny ropy naftowej, a niepokojące sygnały z sektora sztucznej inteligencji. Znów też rosną rentowności obligacji skarbowych w kraju i na świecie.
Czytaj więcej
Krajowe spółki w ostatnich dniach dosięgła dawno nie widziana słabość. Z indeksu WIG20 przez słabsze dni przechodzi praktycznie każdy sektor, natom...
WIG20 we wtorek po południu zniżkował o 0,5 proc. i choć wynik ten nie wydaje się groźny, to w połączeniu z przedpołudniowym odwrotem wykres zapowiada raczej kontynuację spadków w najbliższych dniach. Wygląda na to, że WIG20 "przywita się" przynajmniej z pułapem 3450 pkt. Osłabienie WIG20 w ciągu wtorkowej sesji było głównie wynikiem osłabienia banków, które do popołudnia zachowały niewiele z porannych zwyżek. Spadki na GPW mają jednak w ostatnich dniach szerszy charakter i obejmują także sektor handlowy czy surowce. Przykładowo notowania Dino Polska zniżkowały pod koniec dnia o 2,3 proc., do 32,7 zł, sięgając poziomów najniższych od końcówki marca.
Ze słabszym na ogół zachowaniem europejskich rynków w ostatnich dniach zaczyna korespondować giełda amerykańska, gdzie po silnej fali zwyżek, szczególnie firm technologicznych, łapią one zadyszkę. Inwestorów we wtorek mogły zaniepokoić sygnały z OpenAI. Innego wytłumaczenia słabszych nastrojów na rynkach akcji we wtorek można było doszukać się w zachowaniu obligacji skarbowych, których rentowności rosły do najwyższych poziomów od przynajmniej dwóch tygodni. Na tym tle wciąż dość spokojnie prezentuje się rynek walut.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas