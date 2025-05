Zarząd Eurotelu obawia się pogorszenia trendów

Pierwszy kwartał 2025 r. dla Grupy Eurotel to pierwszy kwartał bez strat na sklepach MiMarkt ze sprzętem Xiaomi. Giełdowa grupa zamknęła już wszystkie. Zanotowała natomiast wyższe przychody sklepów iDream ze sprzętem Apple’a, które to sieć rozwija. W efekcie w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. przychody grupy Eurotelu były o prawie 19 proc. wyższe niż przed rokiem i wyniosły 116,6 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży powiększył się o ponad 7 proc., do 26,6 mln zł, a zysk netto o 15,6 proc., do 4,6 mln zł.