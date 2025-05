Kernel to działający na Ukrainie agroholding zajmujący się przetwórstwem oleju. Jest notowany na warszawskiej giełdzie. Jego wiodącym akcjonariuszem jest Namsen, kontrolowany przez oligarchę Andrija Werewskiego. Dąży on do wycofania spółki z giełdy w sposób budzący dużo kontrowersji. Sprawa jest w toku. Tymczasem z informacji jakie pozyskał „Parkiet” wynika, że Kernel przymierza się do przejęcia firmy Industrial Milk Company. Ona również działa na Ukrainie i również jest notowana na warszawskiej giełdzie. O takim scenariuszu piszą zagraniczne media (Forbes Ukraine), powołując się m.in. na informacje z ukraińskiego urzędu antymonopolowego.

Czy Kernel przejmie IMC?

Poprosiliśmy obie strony o komentarz. Do czasu publikacji tego artykułu Kernel nie odpowiedział na nasze pytania. Pozyskaliśmy natomiast odpowiedź od IMC.

„ W marcu 2025 r. Alexander Petrov, większościowy akcjonariusz spółki rolniczej IMC, rozważał sprzedaż niewielkiej części swoich udziałów w IMC na rzecz Kernel. Według stanu z 15 maja 2025 r. rozmowy w sprawie transakcji są wstrzymane” – poinformowali nas przedstawiciele IMC.

Analogiczne przesłanie płynie z artykułu opublikowanego na stronie latifundist.com, w którym szef rady nadzorczej IMC Alexs Lissitsa informuje, że prezes i większościowy akcjonariusz IMC Alexander Petrov nie będzie sprzedawał pakietu kontrolnego holdingowi Kernel. Według Lisssitsa, w marcu 2025 r. Petrov rozważał możliwość sprzedaży części swoich udziałów, ale z dniem dzisiejszym (15 maja 2025 r.-red.) negocjacje w sprawie tej umowy zostały zawieszone.