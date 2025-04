Co z delistingiem Kernela?

O ponad 4 proc., do 18,2 zł, taniały we wtorek akcje Kernela. Kurs spadł nieco poniżej ceny z wezwania z 2023 r. (18,5 zł). Inwestorzy mniejszościowi, którzy sprzeciwiają się delistingowi spółki, czekają na ogłoszenie przymusowego wykupu przez Namsena, wiodącego akcjonariusza. Zasygnalizował już, że ma takie plany. Przekroczył próg 95 proc., więc formalnie może taki wykup ogłosić w każdej chwili. Może też zostać zobowiązany do odkupienia akcji od mniejszościowych akcjonariuszy, jeśli zgłoszą oni taką wolę. Z naszych informacji wynika, że część inwestorów zdecydowała już się na ten krok.