Grupa Żabka miała 125 mln zł straty netto, 596 mln zł skoryg. zysku EBITDA w I kw. 2025 r.

Zysk EBITDA sięgnął w I kw. br. 545 mln zł wobec 513 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 596 mln zł wobec 518 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o 15% r/r, osiągając poziom 596 mln zł, dzięki zwiększeniu skali działalności, wzrostowi sprzedaży LFL, efektywnemu zarządzaniu kosztami oraz utrzymaniu osiągniętej w 2024 r. rentowności EBITDA w biznesach cyfrowych (DCO)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 666 mln zł wobec 5 015 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż do klienta końcowego wyniosła 6 618 mln zł, co oznacza wzrost o 14,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost wyników sprzedażowych był efektem zarówno ekspansji sieci sklepów i wzrostu sprzedaży porównywalnej (LFL), jak i rosnącej sprzedaży w kanałach cyfrowych i w Rumunii" - czytamy dalej.

Sprzedaż LFL wzrosła o 6,0%, co było efektem wyższego wolumenu sprzedaży na sklep, wspieranego unikalną i dobrze zdywersyfikowaną ofertą produktową. Istotnym czynnikiem wspierającym ten wzrost była także rosnąca oferta street food, dostępna na koniec marca 2025 r. w ponad 90% sklepów sieci w Polsce, wskazała też spółka.