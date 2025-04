W 2024 r. tempo wzrostu przychodów giełdowego dystrybutora części samochodowych wyraźnie wyhamowało, a dodatkowo dały o sobie znać presja kosztów oraz umocnienie złotego. – W 2024 roku mierzyliśmy się z presją na marże, wynikającą m.in. z deflacji na rynku części samochodowych i umacniania się kursu złotego wobec euro. Ponadto dwucyfrowy wzrost płacy minimalnej oraz ogólna presja inflacji zwiększyły nasze koszty operacyjne – wskazuje Aleksander Górecki, prezes Auto Partnera.

W tym roku zarząd dostrzega potencjał przyspieszenia tempa wzrostu przychodów, ale zaznacza, że będzie to uzależnione od presji deflacji na części samochodowe, która w I kwartale nadal była wyzwaniem, oraz sytuacji na rynku walutowym. – Jeśli dostawcy nie będą obniżać cen z uwagi na zmieniające się warunki, a do tego euro nadal będzie się umacniać, to będziemy mieć potencjał przyspieszenia wzrostu w bieżącym roku – wyjaśnia Piotr Janta, wiceprezes Auto Partnera. Wskazuje na ograniczone możliwości poprawy marży brutto ze sprzedaży względem poziomu 27,4 proc. zanotowanego w poprzednim roku.

Auto Partner w dalszym ciągu widzi potencjał wzrostu sprzedaży na krajowym rynku. – Jeśli pojawią się jakieś okazje, to będziemy otwierać nowe filie. Nie chcemy jednak narzucać sobie z góry celów. Widzimy duży potencjał rozwoju tych oddziałów, które już mamy, a nawet konsolidacji niektórych oddziałów. Chcemy rozwijać sprzedaż w kraju przede wszystkim przy wykorzystaniu istniejącej sieci dystrybucji, gdzie wciąż widzimy miejsce do poprawy wyników – wyjaśnia wiceprezes.

Spółka mocno stawia na zagranicę. Dystrybutor chce bardziej zaistnieć na rynkach Europy Zachodniej. – Jesteśmy gotowi na dalszy wzrost – zarówno strategicznie, jak i organizacyjnie. Z pewnością pomoże nam w tym nowe centrum logistyczno-magazynowe w Zgorzelcu, które jest naszym priorytetem na 2025 r. i stanowi istotny element rozwoju infrastruktury Grupy Auto Partner, dając nam nowe możliwości zarówno operacyjne, jak i dystrybucyjne – wyjaśnia prezes. Jego otwarcie jest planowane pod koniec roku.

W 2024 r. Auto Partner zanotował 208 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 7 proc. mniej niż w poprzednim roku. EBITDA wyniosła 344 mln zł i była na poziomie zbliżonym do wyniku sprzed roku. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 4,1 mld zł i były o prawie 13 proc. wyższe niż rok wcześniej.