Wyniki Inter Carsu nie spodobały się inwestorom. Kurs w dół

Wstępne szacunkowe wyniki kwartalne Inter Carsu wypadły lekko poniżej oczekiwań analityków. W IV kwartale 2024 r. zanotował ok. 167 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza poprawę o ok. 40 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco prawie 5,2 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W całym 2024 roku grupa wypracowała blisko 19,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o 8 proc. lepszym niż rok wcześniej, jednocześnie zysk netto zwiększył się rok do roku o niemal 3 proc., osiągając ok. 720 mln zł.

Wyniki Inter Carsu: Waluty i wojna cenowa dały znać o sobie

W ocenie zarządu Inter Carsu, najbardziej istotnymi czynnikami, które wpłynęły na zysk netto w całym 2024 roku, były: presja na marże spowodowana umocnieniem waluty lokalnej wobec euro oraz presją rynkową występującą w niektórych krajach. Ponadto wskazano na wyższe koszty wynagrodzeń związane z koniecznością sprostania presji płacowej oraz ujemne różnice kursowe związane z rozrachunkami z zagranicznymi spółkami dystrybucyjnymi.

Wskaźnik poziomu zadłużenia grupy na koniec grudnia 2024r. , określony jako wartość długu netto do EBITDA wyniósł ok. 2,29 i był wyższy o 26 proc. niż na koniec 2023 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem skonsolidowany i jednostkowy raport za 2024 rok Inter Carsu zostaną opublikowane 25 kwietnia br.