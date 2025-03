Liczba aktywnych kupujących segmentu międzynarodowego podwoiła się do 3,3 mln w ujęciu rocznym. Jak zapowiada spółka, ruch z przejętych platform zostanie wkrótce całkowicie przekierowany na platformy Allegro, ponieważ przekształcenie Mall w sprawnie funkcjonującego sprzedającego na Allegro zostanie sfinalizowane w tym roku.

Strata segmentu Mall pomniejszyła się w IV kwartale w ujęciu kwartalnym i była stabilna rok do roku. Allegro spodziewa się, że w roku 2026 segment ten będzie miał już pozytywny wpływ na wyniki.

GMV w Polsce przyspieszyła wzrost do 10,9 proc. w IV kwartale, co oznacza tempo ponad trzy razy szybsze niż dynamika krajowej sprzedaży detalicznej i o 2,5 pp szybsze niż rok wcześniej. Wartość wskaźnika wyniosła 17,38 mld zł. Przychody Allegro z działalności w Polsce zwiększyły się o 16 proc. do 2,78 mld zł w czwartym kwartale. Skorygowany zysk EBITDA z działalności w Polsce wzrósł o 7,7 proc. do 975 mln zł.

Całoroczna wartość GMV wzrosła o 10,8 proc. do 60,71 mld zł, a przychody o 19,4 proc. do 9,5 mld zł. O 21,3 proc. wzrósł skorygowany zysk EBITDA, osiągając poziom 3,59 mld zł. Pozwoliło to marży osiągnąć poziom 5,91 proc., o 0,51 pp wyżej rok do roku i powyżej celu w przedziale 5,3-5,7 proc.

Lepsza od oczekiwanej zyskowność i dalsza poprawa pozycji gotówkowej pomogły obniżyć dźwignię finansową o ponad połowę do 0,77, czyli poniżej dotychczasowych oczekiwań, jak i nowego celu na poziomie 1.