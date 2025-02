Uwzględniając dzisiejszą zwyżkę, kurs od styczniowego minimum zyskał już 16 proc. Do średniej ceny docelowej oszacowanej przez analityków ma jeszcze dwucyfrowy potencjał zwyżkowy. Natomiast wyceny są poniżej ceny z IPO. Przypomnijmy, że Allegro sprzedawało akcje w 2020 r. po 43 zł, co implikowały wycenę spółki na prawie 44 mld zł. Obecnie jej kapitalizacja wynosi nieco ponad 31 mld zł.

Jakie są plany i wyniki Allegro

Allegro jest największym graczem w e-handlu w Polsce. 13 marca grupa opublikuje raport roczny. W III kwartale 2024 r. skorygowana EBITDA wzrosła o 8,4 proc. do 734,1 mln zł i była wyższa od prognoz rynkowych (średnio zakładały około 720 mln zł). Jednak na pozostałych poziomach wyniki były stosunkowo słabe. Przychody urosły o 7,8 proc. do 2621 mln zł i były o prawie 2 proc. niższe niż oczekiwał rynek. Zysk operacyjny wzrósł o 5 proc. do 407,4 mln zł i był o 10 proc. niższy od rynkowych prognoz. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 193,1 mln zł i był o 37 proc. niższy niż oczekiwał rynek. Rok do roku spadł o 20 proc.

Wartość sprzedanych towarów brutto (GMV) w grupie Allegro wzrosła o prawie 10 proc. rok do roku, a liczba aktywnych kupujących w całym regionie do 20,5 mln, z czego ponad 5,5 mln to kupujący na platformach poza Polską.

Allegro prognozowało na IV kwartał spadek skorygowanego zysku EBITDA o 2-6 proc. Wzrost GMV grupy oczekiwany był w zakresie 8-10 proc. rok do roku (w czwartym kwartale), a zakładana zmiana przychodów była w przedziale od minus 2 proc. do +2 proc. Skorygowany zysk EBITDA całej grupy miał być o 2-6 proc. niższy rok do roku.

Analityków oraz inwestorów zaniepokoiły dane dotyczące biznesu zagranicznego. Na IV kwartał Allegro zakładało wzrost GMV z działalności w Polsce w przedziale 11-13 proc., przy wzroście przychodów o 13-16 proc. i skorygowanego zysku EBITDA o 4-7 proc. Natomiast przewidywana wartość GMV działalności międzynarodowej miała spaść w tym czasie o 25-28 proc. Spółka podała, że efekt dalszego ograniczania przynoszącej straty części sprzedaży Grupy Mall przeważa nad efektem organicznych wzrostów na nowych platformach, czego skutkiem będzie spodziewany spadek przychodów z działalności międzynarodowej o 48-52 proc. Skorygowana strata EBITDA z działalności zagranicą miała wynieść w czwartym kwartale 210-230 mln zł.