Podczas czwartkowej sesji na GPW dominuje podaż. WIG traci 0,4 proc. Najsłabiej radzą sobie akcje Allegro, które przed godz. 10 tanieją aż o 11 proc. do 31 zł. Od rana właściciela zmieniły już walory o wartości przekraczającej 50 mln zł – najwyższej na GPW. Wyprzedaż akcji Allegro jest reakcją na opublikowane dziś wyniki grupy za III kwartał i prognozy na końcówkę roku.

Jakie wyniki ma Allegro?

Dobrą wiadomością jest fakt, że skorygowana EBITDA grupy Allegro w trzecim kwartale wzrosła o 8,4 proc. rok do roku do 734,1 mln zł i była wyższa od prognoz rynkowych (średnio zakładały około 720 mln zł). Jednak na pozostałych poziomach wyniki są słabe. Przychody rok do roku urosły o 7,8 proc. do 2621 mln zł i były o prawie 2 proc. niższe niż oczekiwał rynek. Zysk operacyjny wzrósł o 5 proc. do 407,4 mln zł, ale i tak jest o 10 proc. niższy od rynkowych prognoz. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 193,1 mln zł i był aż o 37 proc. niższy niż oczekiwał rynek. Rok do roku spadł o 20 proc.

Wartość sprzedanych towarów brutto (GMV) w grupie Allegro, czyli z uwzględnieniem działalności międzynarodowej, wzrosła o prawie 10 proc. rok do roku, a liczba aktywnych kupujących w całym regionie wzrosła do 20,5 mln, z czego ponad 5,5 mln to kupujący na platformach poza Polską.

- Allegro utrzymało w trzecim kwartale doskonałe marże w polskiej części grupy i kontynuowało rozwój swojego modelu marketplace na arenie międzynarodowej. Rentowność w Polsce i na poziomie grupy okazała się nieznacznie wyższa od oczekiwań, podczas gdy dźwignia finansowa Allegro spadła poniżej 1x skorygowanego zysku EBITDA grupy – tak wyniki skomentował Jon Eastick, członek zarządu odpowiedzialny za finanse w Allegro.