Allegro uruchamia program zniżkowy Smart! Monety czyli sposób na oszczędzanie w ramach programu Smart!, który koncentrował się na darmowej dostawie. Program zastąpi dotychczasowy program monetowy Allegro, a według firmy kupujący może zaoszczędzić nawet 100 zł na jednorazowych zakupach.

Reklama

Allegro kontra Chińczycy

Rodzimy serwis choć jest niekwestionowanym liderem e-handlu to jednak musi walczyć o klientów zwłaszcza z silną konkurencją z Chin. Serwisy takie jak Temu czy AliExpress jeszcze przed świętami poinformowały o znaczącym skróceniu czasu oczekiwania na zamówienia dla klientów z Polski dzięki rozwinięciu sieci magazynów na terenie kraju. To w połączeniu z wprowadzeniem do tych serwisów oferty polskich sprzedawców sprawia, że inne firmy muszą zaoferować coś nowego.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Na Allegro sprzedający. Druga fala wyprzedaży? Pod koniec czwartkowej sesji notowania platformy handlowej zniżkują o 4,5 proc., do 28,73 zł. Wygląda na to, że Allegro wraca do spadków.

Nowy program zniżkowy Allegro to zbieranie wirtualnych punktów za zakupy i dodatkowe wyzwania w serwisie oraz ich wymianę na kupony. Jednorazowo wartość zakupów można obniżyć od 1 zł do nawet 100 złotych, a miesięcznie łącznie nawet o 3 tys. zł. - Dziś zakupy robi u nas już ponad 20 milionów kupujących z regionu, z których ponad 6 milionów ma aktywny pakiet Smart! Rozwój programu i wprowadzenie nowych korzyści to ukłon w stronę naszych klientów, dla których chcemy stale rozwijać program, by zapewnić im jeszcze korzystniejsze codzienne zakupy - podkreśla Adam Szałamacha, starszy menedżer ds. programów komercyjnych w Allegro.