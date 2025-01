Dla przedsiębiorców rozpoczęcie sprzedaży online to szansa na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i zwiększenie swoich dochodów. Dziś można to osiągnąć łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. O szczegółach przeczytasz poniżej.

Handel online na fali wzrostu

Systematyczny wzrost znaczenia e-handlu to nie tylko coś, co widać gołym okiem podczas naszego codziennego życia. Nie jest to również chwyt marketingowy, który ma za zadanie przyciągnąć kolejnych klientów czy sprzedawców do sektora zakupów online. To dzisiejsza rzeczywistość, która znajduje odzwierciedlenie w danych.

Według szacunków Krajowej Izby Gospodarczej, obroty w e-commerce w czerwcu 2024 rok stanowiły 8,2% obrotów handlu detalicznego. Są to wyniki o 11,8% wyższe niż przed rokiem.

Z kolei obroty ogółem w e-commerce w ostatnich dwunastu miesiącach (VII 2023 – VI 2024) wynosiły 8,8% obrotów ogółem handlu detalicznego w sektorze przedsiębiorstw i były równe 83,008 mld PLN. To o 1,7 % więcej niż rok wcześniej. A prognozy wskazują na dalszy wzrost tego segmentu.

Rozwojowi e-handlu sprzyjają liczne czynniki, z których najważniejsze to:

● Zmieniające się nawyki zakupowe i rosnąca popularność zakupów online. Raport E-commerce w Polsce 2024 podaje, że robi je aż 78% polskich internautów. Warto przy tym zdawać sobie sprawę, że z Internetu w naszym kraju korzysta ok. 30 milionów osób.

● Większa siła nabywcza Polaków. Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń i regularnymi podwyżkami pensji minimalnej.

● Zainteresowanie platformami zagranicznymi i produktami z drugiej ręki. Trendy te zwiększają konkurencyjność rynku i motywują do innowacyjnych działań w e-commerce. Zakupy w sektorze re-commerce deklaruje aż 61% respondentów w raporcie E-commerce w Polsce 2024.

Dlaczego warto uruchomić sprzedaż online?

Wciąż jest dobry moment na to, by zacząć działać w e-commerce. Zastanawiasz się, dlaczego warto? Przedsiębiorcy, którzy uruchomili sprzedaż online, wskazują na szereg korzyści:

● Dotarcie do większej liczby klientów. Sklep online pozwala Ci sprzedawać produkty na terenie całego kraju, a nawet za granicą. Nie ograniczasz się do klientów z Twojej okolicy – jak w przypadku sprzedaży stacjonarnej. Daje to możliwość zdobycia nowych rynków i w konsekwencji – zwiększenia sprzedaży.

● Dostępność 24/7. Twój sklep internetowy działa non stop, nawet gdy Ty odpoczywasz lub zajmujesz się zupełnie innymi rzeczami. Klienci mogą robić zakupy o dowolnej porze, co znacząco zwiększa szanse na większą sprzedaż.

● Elastyczność i skalowalność. Sprzedaż online łatwo dostosować do zmieniającego się popytu i trendów. Często wprowadzenie znaczących zmian sprowadza się do kilku kliknięć.

● Bezpieczeństwo w obliczu nieprzewidzianych sytuacji. Pandemia dobitnie pokazała, jak ważna jest dywersyfikacja kanałów sprzedaży. Posiadanie sklepu online to sposób na utrzymanie obrotów – nawet, gdy możliwości sprzedaży stacjonarnej są z jakichś względów ograniczone.

● Możliwość precyzyjnej analizy danych. Sprzedaż online daje dostęp do szczegółowych statystyk (liczba odwiedzin, popularność produktów, skuteczność promocji czy poszczególnych kampanii marketingowych). Dzięki temu łatwiej zrozumiesz potrzeby klientów i zoptymalizujesz ofertę.

● Łatwość. Rozpoczęcie sprzedaży internetowej jest dziś łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tak naprawdę możesz ją uruchomić nawet w kilka godzin czy dni. Zapewniają to oprogramowania e-commerce, które dają dostęp do gotowych rozwiązań i nie wymagają od Ciebie kodowania czy projektowania.

Zwracają na to uwagę eksperci:

Dziś rozpoczęcie sprzedaży internetowej nie wymaga wielomiesięcznych przygotowań i zatrudnienia zespołu IT. Dostarczane przez nas gotowe rozwiązania i integracje sprawiają, że klienci są w stanie generować pierwsze zamówienia nawet w kilkadziesiąt godzin od momentu podjęcia decyzji o uruchomieniu nowego kanału sprzedaży. Sklep internetowy połączony jest z używanym dotychczas systemem ERP, dzięki czemu informacje o stanach magazynowych i cenach są aktualizowane, a firma może zająć się rozwojem sprzedaży. - mówi Maciej Cebertowicz, dyrektor ds. rozwoju biznesu w platformie sklepów internetowych Sky-Shop.

Jak rozpocząć sprzedaż online?

Tak naprawdę największa trudność w uruchomieniu sprzedaży internetowej tkwi w doborze odpowiednich narzędzi. Gdy na tym etapie podejmiesz odpowiednią dla potrzeb Twojego biznesu decyzję, następne kroki nie sprawią Ci problemów – zwłaszcza, jeżeli prowadzisz już sprzedaż stacjonarną.

Oto, jak rozpocząć działalność w e-commerce krok po kroku:

1. Wybierz odpowiednią platformę. Sky-Shop pozwala Ci wystartować ze sprzedażą w mgnieniu oka – bez kodowania i umiejętności graficznych. Zyskujesz dostęp do niemalże gotowego sklepu, który musisz tylko zapełnić produktami i dostosować do swoich preferencji, a także licznych integracji z innymi narzędziami e-commerce.

2. Wybierz kanały sprzedaży. Możesz prowadzić handel we własnym sklepie internetowym, ale też na platformach typu marketplace, jak Allegro, OLX czy Empik Place. Sprzedaż we wszystkich z nich obsłużysz z poziomu jednego panelu.

3. Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie sklepu – zadbaj o jego atrakcyjny wygląd. Korzystając Sky-Shop, zrobisz to używając wygodnego kreatora, działającego na zasadzie “przeciągnij i upuść” i nowoczesnych skórek, spełniających wszystkie standardy user experience. To jak budowanie z klocków!

4. Dodaj produkty do panelu administracyjnego. Możesz dodać je ręcznie lub automatycznie – jeżeli korzystasz z integracji z hurtowniami. Zadbaj o ich odpowiednie, atrakcyjne zdjęcia i oryginalne opisy.

5. Wybierz metody płatności i dostawy produktów. Szybkie przelewy, płatność kartą, BLIK, możliwość odbioru paczki w Paczkomacie czy dostawa pod drzwi to dziś absolutna podstawa w e-commerce. Tak naprawdę im większy wybór dasz swoim klientom, tym lepiej.

6. Dodaj regulamin, politykę prywatności i zadbaj o zgodność Twojej działalności z aktualnymi przepisami prawa (zwróć uwagę w szczególności na RODO).

7. Promuj swój biznes. Dobrze poznaj swoją grupę docelową i przeanalizuj konkurencję, a następnie wykorzystaj media społecznościowe, kampanie Google Ads i SEO, by przyciągnąć klientów.

8. Sprzedawaj i rozwijaj swoje zasięgi o kolejne kanały!

Przeczytaj bardziej szczegółową instrukcję: Jak założyć sklep internetowy?

Sprawdź też, jak Labuna – sklep sprzedający kawę speciality, łączy handel online i offline:

Podsumowanie

Decyzja o wejściu w e-commerce nie jest już kwestią „czy?”, ale „kiedy?”. Firmy, które zwlekają z tym krokiem, ryzykują utratę klientów na rzecz konkurencji, która już dostosowała się do nowych realiów rynkowych.

Dzięki gotowym platformom, takim jak wspomniana platforma Sky-Shop, rozpoczęcie sprzedaży online jest dziś nie tylko prostsze, ale i szybsze niż kiedykolwiek. Wszystkie funkcje platformy możesz testować przez 14 dni – bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań.

