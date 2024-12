Przed dzisiejszą sesją przecena walorów Pepco Group od początku roku sięgała 39,4 proc., ale w pierwszych minutach wtorkowego handlu kurs zyskuje 4,5 proc. mimo zniżki indeksu dużych firm. Inwestorzy ciepło przyjęli wyniki i plany przedsiębiorstwa. Jak podano, spółka w roku obrotowym 2025 (rozpoczętym 1 października 2024 r.) chce osiągnąć pozytywną dynamikę wzrostu sprzedaży porównywalnej (like for like) i zamierza otworzyć 300 nowych sklepów. Do tego zarząd 6 marca 2025 r. ma zaprezentować zaktualizowaną strategię.

"Chociaż jesteśmy dopiero na początku roku, Grupa spodziewa się kontynuować pozytywny trend sprzedaży like-for-like osiągnięty przez Pepco do tej pory w roku obrotowym 2025. Skoncentrowane inwestycje w ceny kluczowych produktów, wraz z poprawą dostępności i świeżości zapasów, powinny napędzać wzrost przychodów oparty na wolumenie w ciągu roku. W roku obrotowym 2025 planujemy otworzyć około 300 nowych sklepów netto w całej Grupie, koncentrując się głównie na marce Pepco, przede wszystkim w regionie Europy Środkowo-Wschodniej” – podano w komunikacie.

Pepco Group odnotowało 944 mln euro bazowej EBITDA (MSSF 16) w roku obrotowym 2024, co oznacza wzrost o 23,3 proc. przy stałym kursie walutowym (wzrost raportowany o 25,2 proc.). Przychody sięgnęły 6167 mln euro, czyli wzrosły o 8,1 proc. przy założeniu stałego kursu walutowego (10,2 proc. wzrostu raportowanego).

Jak czytamy, raportowana strata netto w ujęciu rocznym wyniosła 662 mln euro, co związane jest z niegotówkowym odpisem o wartości 775 mln euro, spowodowanym utratą wartości przez Poundland, w następstwie słabszych wyników w roku obrotowym 2024 oraz słabszych perspektyw rentowności i rosnących wyzwaniach związanych z konkurencyjnością i kosztami, podano. Bazowy zysk po opodatkowaniu wyniósł 179 mln euro, przy wzroście o 14 proc. rok do roku.

Pepco Group zarekomendowało wypłatę dywidendy w wysokości 6,2 centa na akcję za rok obrotowy 2024. Intencją zarządu jest wypłata dywidendy początkowo na poziomie 20 proc. całorocznego bazowego zysku netto.