Analitycy: to był dobry kwartał dla LPP

Od roku notowania EUR/PLN stabilizują się w relatywnie wąskim przedziale 4,25–4,40. Niemniej w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy podwyższoną zmienność. Mieliśmy we wrześniu testy 4,25, po czym dosyć szybko doszło do przeceny naszej waluty, a kurs zbliżył się do 4,38.