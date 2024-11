Największa chorwacka sieć sklepów spożywczych opublikowała prospekt emisyjny i przedstawiła szczegóły planowanego IPO. Zakłada ono emisję nie więcej niż 24 066 667 akcji oraz sprzedaż nie więcej niż 31 103 927 istniejących, tj. łącznie nie więcej niż 55 170 594 sztuk, stanowiących do 35 proc. kapitału zakładowego po przeprowadzeniu oferty.

Reklama

- Rozpoczęcie pierwszej publicznej oferty akcji jest ważnym krokiem w drodze Studenac na giełdy w Warszawie i Zagrzebiu. Studenac jest jedną z najszybciej rosnących sieci sklepów spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej, ze sprawdzonym modelem biznesowym, potwierdzonym mocnymi wynikami finansowymi i ponadprzeciętnym wzrostem przychodów, działającą na perspektywicznych rynkach oraz oferującą zarówno dalszy dynamiczny wzrost skali, jak i atrakcyjne poziomy rentowności - komentuje Michał Seńczuk, prezes Studenac.

Czytaj więcej Debiuty Studenac idzie na giełdę. Zapowiada się duże i ciekawe IPO Największa chorwacka sieć sklepów spożywczych potwierdziła swoje giełdowe plany. Chce zadebiutować w Warszawie i Zagrzebiu. Zamierza pozyskać 80 mln euro, a wartość całej oferty może być zdecydowanie wyższa. Szykuje się ciekawe IPO – uważają analitycy.

Po jakiej cenie Studenac sprzedaje akcje?

Oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce i Chorwacji, do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz do wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych.

Przedział cenowy akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym został ustalony na poziomie od 13,6 zł do 14,4 zł oraz od 3,14 do 3,32 euro za akcję. Zlecenia kupna od polskich i chorwackich inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej (czyli odpowiednio na 14,4 zł i 3,32 euro). Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy od 20 listopada do 27 listopada do godziny 14:59 czasu środkowoeuropejskiego. Ostateczna liczba i cena akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną opublikowane 27 listopada 2024 r. lub następnego dnia.