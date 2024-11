Z emisji nowych akcji spółka zamierza pozyskać wpływy brutto w wysokości około 80 mln euro, które zostaną przeznaczone na finansowanie dalszego dynamicznego rozwoju działalności, w tym na przejęcia, organiczny rozwój sieci sklepów, a także na zmniejszenie dźwigni finansowej.

Inwestorom detalicznym mogą zostać zaoferowane istniejące akcje stanowiące do około 10 proc. akcji oferowanych w ramach IPO. Szczegóły znajdą się w prospekcie, który zostanie opublikowany po zatwierdzeniu przez luksemburską Komisję Nadzoru nad Sektorem Finansowym.

Jakie wyniki ma Studenac

Studenac został założony w 1991 r. W 2018 r. spółka została przejęta przez fundusz EI. Obecnie Studenac to największa pod względem liczby placówek sieć sklepów spożywczych w Chorwacji i najszybciej rosnąca pod względem przychodów w ostatnich pięciu latach.

Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży z 309,5 mln euro w 2021 roku do 668,1 mln euro w 2023 roku, co stanowi skumulowany roczny wzrost (CAGR) na poziomie 46,9 proc. Skorygowana EBITDA wzrosła z 31,3 mln euro do 65,9 mln euro (CAGR na poziomie 45,1 proc.). Przychody ze sprzedaży pro forma i skorygowana EBITDA pro forma za rok 2023 wyniosły odpowiednio 702 mln euro i 70,7 mln euro. Celem zarządu jest wzrost przychodów w tempie około 30 proc. w 2024 roku w porównaniu z 2023 rokiem oraz skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 25-30 proc. w perspektywie średnioterminowej.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2024 roku Studenac osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 556,5 mln euro, co oznacza wzrost o 19,7 proc., przy wzroście LFL o 13,1 proc. W tym samym okresie skorygowana EBITDA wzrosła do 66,9 mln euro (+22,3 proc. r/r). Przychody ze sprzedaży pro forma i skorygowana EBITDA pro forma za pierwsze osiem miesięcy 2024 roku wyniosły odpowiednio 608,8 mln euro i 72,1 mln euro.