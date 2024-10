KNF może ukarać LPP. Jak dotkliwie?

Komisja Nadzoru Finansowego w tym roku ukarała już kilkanaście podmiotów za naruszenie przepisów o publikacji informacji poufnej. Teraz przymierza się do nałożenia kary finansowej na największą firmę odzieżową w kraju – LPP. Chodzi o sposób, w jaki w 2022 r. zarząd gdańskiej grupy, do której należą sklepy: Reserved, Sinsay czy Mohito, poinformował inwestorów o warunkach sprzedaży biznesu w Rosji. Zapewne częściowo w reakcji na to ryzyko, a częściowo na słabe dane o sprzedaży detalicznej w Polsce, notowania akcji LPP we wtorek spadały o ponad 4 proc. (a kapitalizacja o około 1,3 mld zł).