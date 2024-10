Rosyjski wątek ciągnie się za LPP. Teraz spółce grozi kara. Mamy stanowisko

KNF informowała wtedy w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, że przygląda się sytuacji.

LPP nie zgodziło się z zarzutami Hindenburga, sprawa raportu została skierowana do prokuratury, ale też spółka przyznała, że po roku 2022 nadal czerpała zyski z rosyjskiego rynku. Marek Piechocki, prezes LPP obiecał inwestorom, że do końca 2024 r. firma przestanie dostarczać tzw. agentom sprzedażowym odzież na potrzeby funkcjonowania sklepów, które sprzedała. LPP podtrzymała także, że chce odzyskać kilkaset milionów złotych od konsorcjum, któremu sprzedała rosyjski biznes.

Jaka kara grozi LPP?

„Komisja wszczęła postępowanie w związku z podejrzeniem niewykonania przez spółkę obowiązku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 Rozporządzenia MAR1” – czytamy w komunikacie.

Chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Artykuł, na który powołuje się KNF dotyczy podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej. Ustęp pierwszy tego artykułu mówi, że „Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące”.

„Emitent zapewnia podanie informacji poufnych do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz w stosownych przypadkach w urzędowo ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE ( 1 ). Emitent nie może łączyć podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej z reklamowaniem własnej działalności. Emitent zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat” – brzmi dalsza część przepisu.