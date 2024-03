LPP: nie handlujemy w Rosji od dwóch lat, ale zarabialiśmy

- Pierwszy slajd nosi tytuł hipotezy vs. fakty. Faktem jest to, że działając w dobrym interesie spółki odzyskaliśmy 700 mln zł, a mieliśmy możliwość odpisania 2 mld zł na straty. Pewnie gdybyśmy nic nie zrobili, inwestorzy mieliby do nas pretensje. Dzisiaj robiąc dużo, żeby to odzyskać mamy jako zarząd nie do końca poczucie, że fajnie jest – zaczął Marek Piechocki. Podał potem, że do odzyskania jest jeszcze 900 mln zł.

- Mamy jeszcze 900 mln zł należności i chcielibyśmy to odzyskać i nie zrobić odpisu – powiedział prezes LPP.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja LPP podnosi rękawicę i odpiera zarzuty Zawirowań wokół trójmiejskiej grupy odzieżowej ciąg dalszy. W poniedziałek kurs odrabiał straty po telekonferencji z zarządem, który tłumaczył się z tez Hindenburg Research.

Kto kupił rosyjski biznes LPP

Zarządzający LPP powtórzyli wiele twierdzeń, które już padły w ostatnich tygodniach. Jak te, że Fundacja Semper Simul rodziny Piechockich, zarząd i pracownicy oraz sama spółka LPP nie kontrolują spółki sprzedanej w 2022 r. i nie mają w planach powrotu na rosyjski rynek. Podkreślono, że LPP nie prowadzi w Rosji działalności operacyjnej i handlowej oraz że nie prowadziło dostaw do Rosji poprzez Kazachstan.

Z drugiej strony wiele informacji o sposobie wyjścia LPP z rosyjskiego rynku ujrzało światło po raz pierwszy. To bije w wizerunek spółki nagradzanej za relacje inwestorskie.

Zarządzający zdradzili dziś m.in., że jednym z kupujących spółkę LPP w Rosji była menedżerka tamtejszej sieci. Marek Piechocki porównał sprzedaż spółki w Rosji do sprzedaży Esotiq&Henderson menedżerom prowadzącym wcześniej ten biznes.