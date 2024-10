Paweł Surówka: Eurocash będzie negocjował ceny dla 15 tys. sklepów i chce zmienić rynek

Biedronka ma ok. 3,6 tys. sklepów, Lidl z Kauflandem ma ok. tysiąca sklepów razem, państwo połączyliście tutaj 15 tys. sklepów. Jednak jako grupa nie jesteście takim monolitem jak te sieci dyskontów.

To prawda, dlatego dyskonty do tej pory mogły znacznie skuteczniej negocjować z producentami. Mogły umawiać się na promocje wdrażane jednocześnie w całym kraju, w danej cenie danego produktu. To dawało im siłę negocjacji. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że dyskonty budowały swoją przewagę i przyciągały konsumentów do siebie dzięki temu, że były w stanie uzyskać od producentów dużo lepsze warunki zakupu niż rynek niezależny, który zawsze negocjował w sposób rozproszony. Chodzi o promocje typu multisztuki, które są dziś typowe dla dyskontów i powodują, że te sklepy są o kilka punktów procentowych tańsze od rynku tradycyjnego. Powstanie naszej grupy zakupów, która obecnie jest największą detaliczną grupą w naszym kraju, stworzy nowe reguły gry.

Co chcecie kupować w ramach tej grupy?

Zadaniem utworzonej przez nas grupy jest reprezentowanie interesów sieci franczyzowych oraz należących do nich franczyzobiorców w relacjach i negocjacjach warunków handlowych z producentami. Przy czym jako grupa detaliczna zrzeszająca sieci detaliczne będziemy koncentrować się na negocjowaniu jak najlepszych warunków usług świadczonych na rzecz producentów przez organizatorów sieci franczyzowych i partnerskich, które utworzyły grupę zakupów, oraz przez sklepy. Negocjacje będą się skupiały w pierwszej kolejności na topowych produktach. W przeciwieństwie do dyskontów sklepy tradycyjne handlują przede wszystkim produktami markowymi, nie markami własnymi. To będą więc rozmowy i negocjacje z głównymi producentami w Polsce. Naszym celem jest wyrównanie warunków zakupów dla rynku niezależnego względem dyskontów i innych sklepów.

Delikatesy Centrum pokazały, że sklepy tradycyjne są w stanie wprowadzać promocje i tzw. egzekucję, która polega na tym, że wszystkie sklepy danej sieci się w nią włączają. Udowodniły, że jesteśmy w stanie robić dobre promocje i politykę cen, która w dużej mierze zamknęła na głównych promocjach bramy do kanału dyskontowego. To dla nas droga do tego, żeby zniwelować tę różnicę cen do głównych sieci detalicznych, która uderza w naszych klientów i konsumentów. Liczymy na to, że przyłączając 15 tys. sklepów do naszej grupy zakupów, będziemy w stanie wynegocjować jak najlepsze warunki dla sieci oraz ich klientów i w konsekwencji – konsumentów.

Co to oznacza dla rynku?

Spodziewam się ciekawych promocji dla rynku niezależnego. Jedną z różnic między handlem niezależnym a sieciami takimi jak dyskonty, Dino, Żabka jest poziom promocji w sklepach. Chodzi o produkty, które mają specjalnie obniżane ceny lub są objęte sprzedażą łączoną, polegającą na tym, że przy zakupie dwóch sztuk, trzeci produkt dostaje się za darmo. W dyskontach ich odsetek zbliża się do 50 proc. – konsumenci są na to dziś otwarci, bo ciągle żyjemy w czasie postinflacyjnym. Z kolei na rynku niezależnym współczynnik promocji jest dużo niższy i w większości sklepów wynosi poniżej 10 proc.

Właśnie to ma zmienić grupa zakupów. Dzięki niej będziemy mogli znacząco poprawić i zwiększyć udział promocji w lokalnych sklepach niezależnych. Wysłać do konsumentów sygnał, że znajdą w nich dobre ceny. To kreuje transakcje, przyciąga konsumentów i zwiększa zakupy. Wierzymy, że efekty współpracy i negocjacji w ramach grupy „Równi w biznesie” doprowadzą do tego, że w sklepach związanych z sieciami Grupy Eurocash pojawią się ciekawe promocje, które zmniejszą różnice cen między handlem niezależnym a dyskontowym i przeniosą większą liczbę konsumentów do sklepów tradycyjnych. Grupa zakupów działać będzie w ramach prokonkurencyjnych wspólnych działań negocjacyjnych w celu uzyskania odpowiednich korzyści dla organizatorów zrzeszonych w niej sieci, detalistów, konsumentów, ale i producentów.

Jak odnieśli się do tego pomysłu franczyzobiorcy?

Temat wymagał oczywiście wielu rozmów, bo każda z sieci ma inne pozycjonowanie i potrzeby, ale dla właścicieli sklepów i franczyzobiorców nieakceptowalne było, że ceny hurtowe na rynku niezależnym bywają wyższe niż ceny detaliczne w promocjach w dyskontach. Spodziewam się, że gotowość do działania wspólnie, w grupie będzie tym większa, im bardziej będziemy w stanie wykazać, że grupa działa i przynosi wartość.