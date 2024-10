Żabka stawia na kilka kart, ale sklepy będą wciąż najważniejsze

Firma podkreśla ewolucję formatu, jaka miała miejsce w ostatnich latach, i zapowiada dalsze zmiany w ofercie. – Chcemy rozwijać nasze wszystkie koncepty od cateringu dietetycznego Maczfit, przez porównywarkę takich ofert Dietly po nasze kanały cyfrowe jak Delio i Jush! – zapowiada Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka.

Żabka podaje, że cyfrowe kanały sprzedaży planuje rozwijać poprzez zwiększanie zasięgu usług q-commerce, czyli szybkich dostaw oraz internetowego supermarketu (Żabka Jush! i Delio). Szybkie dostawy również pojawiły się na rynku podczas pandemii, ale od tego czasu entuzjazm do tej oferty spadł. Do tego z Polski wycofało się kilku operatorów takich usług.

Żabka Jush również wycofała się z większości miast, gdzie realizowała takie dostawy, nadal działając tylko w Warszawie i Krakowie, to wciąż podkreśla walory takich usług. Kanał cyfrowy to potencjał, ale nie we wszystkich segmentach. – Ten sektor wciąż ma być najszybciej rosnącą częścią polskiej gospodarki. Nowy raport Strategy& wskazuje, że do 2028 r. wartość rodzimego rynku e-commerce może osiągnąć 192 mld PLN, co oznacza średni roczny wzrost na poziomie 8 proc. – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio.

Niemniej w przypadku handlu spożywczego aż takich szans na to nie ma. Według GUS w sierpniu 2024 r. odnotowano wyższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 0,7 proc. Jej udział w handlu detalicznym ogółem zmniejszył się r./r. z 8,2 proc. do 8 proc. W lipcu 2024 r. wynosił 8,8 proc. W przypadku produktów FMCG jest on jeszcze dużo niższy i oscyluje wokół 2–3 proc. Zmieniła to na chwilę pandemia, ale Polacy nadal zdecydowanie wolą robić tego rodzaju zakupy stacjonarnie, a nie przez internet. Czas pokaże, czy Żabce faktycznie uda się na tym tak dobrze zarobić.

Firma podaje, że w latach 2021–2023 średnioroczna stopa wzrostu sprzedaży Żabki wyniosła ponad 25 proc. Było to efektem, z jednej strony, wzrostu liczby sklepów, a z drugiej – wzrostu sprzedaży w ujęciu porównywalnym. Marka Żabka ma w Polsce rozpoznawalność na poziomie ok. 90 proc., a ok. 17 mln konsumentów mieszka w promieniu 500 m od najbliższego sklepu sieci. W 2023 r. grupa obsługiwała średnio 3,6 mln transakcji dziennie.