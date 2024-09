„CCC.eu Sp. z o.o. w poprzednim roku nie rozpoznawało aktywa z tytułu strat podatkowych wygenerowanych z działalności operacyjnej w latach 2020 (aktywo w wysokości 94,9 mln zł), 2021 (aktywo w wysokości 48,1 mln zł) oraz 2022 (aktywo w wysokości 40,6 mln zł) – łącznie 183,6, mln zł. W bieżącym roku zarząd podjął decyzję o rozpoznaniu powyższego aktywa od strat z lat z uwagi na istotną poprawę wyników finansowych, osiągania dodatnich wyników podatkowych w horyzoncie ostatniego roku oraz budżetowanych pozytywnych wyników na kolejne lata” – poinformowało CCC.

„Na dzień 31 lipca 2024 spółka CCC.eu Sp. z o.o. wykorzystała już 42,9 mln zł straty podatkowej z planowanych 71,6 mln PLN na rok 2024, co daje zdaniem zarządu racjonalne podstawy do rozpoznania salda aktywa wysokości 140,8 mln zł na 31 lipca 2024 roku” - dodano.

HalfPrice wejdzie do Hiszpanii

Jaśkiewicz zwraca też uwagę, że poza sprawami podatkowymi także wynik operacyjny grupy okazał się wyższy niż zapowiadany.

Dotyczy to także innych pozycji w sprawozdaniu CCC. Finalne przychody ze sprzedaży zamknęły się w tym czasie sumą 2589 mln zł rosnąc rok do roku o 6,8 proc. Zarząd firmy, któremu przewodzi Miłek, szacował, że będzie to 2574 mln zł.

Z analizy sprawozdania obuwniczo-odzieżowej grupy wynika, że za wzrost przychodów odpowiadała przede wszystkim Polska, a także częściowo Europa Zachodnia, gdzie grupa działa głównie pod szyldami eObuwie i Modivo.

Wyjątek stanowi HalfPrice, który jest obecny w Austrii. CCC ujawniło w sprawozdaniu, że zacznie rozwijać działalność pod tym szyldem w Hiszpanii. Uruchomiono tam już specjalną spółkę.