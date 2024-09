CCC i twórczyni DeeZee negocjują. Co z transakcją Monnari?

Dariusz Miłek, prezes CCC, i Dominika Żak, założycielka firmy obuwniczej DeeZee, negocjują warunki, na których giełdowa grupa zwiększy ostatecznie zaangażowanie w DeeZee z 75 proc. do 100 proc. – wynika z informacji „Parkietu”. To oznaczać może albo zmianę terminu transakcji, albo to, że kwota, którą CCC wyda na ten cel, będzie inna niż wykazywane do tej pory przez spółkę 11 mln zł.

Ani CCC, ani Dominika Żak, do której należy 16,4 proc. DeeZee (ponad połowa 25-proc. pakietu), nie chcieli z nami rozmawiać na temat swoich oczekiwań. Przedsiębiorczyni poinformowała nas tylko, że prowadzi negocjacje.