Założyciel CCC pokieruje Modivo. Co to oznacza?

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Nowa wycena Grupy Modivo nie wzruszyła analityków Diametralnie różne są wyceny internetowego filaru obuwniczo-odzieżowej grupy CCC opracowane przez domy maklerskie. Nawet najwyższa jest dużo niższa od zleconej przez zarząd grupy. Jego prognozy nie przekonują specjalistów.

Samo CCC, wyjaśniając lakonicznie zmianę na stanowisku szefa Modivo, podało, co jest jej celem. „Dokonane zmiany mają na celu głębszą integrację oraz pełniejsze wykorzystanie synergii pomiędzy spółkami z Grupy CCC, co odpowiada jej obecnym potrzebom oraz obranym kierunkom rozwoju strategicznego” – poinformowano w komunikacie giełdowym.

Modivo działa przede wszystkim na rynku e-commerce: prowadzi platformy internetowe eObuwie oraz Modivo z butami i odzieżą w kraju i za granicą. Rozwijało do tej pory także stacjonarne salony o nowoczesnym wystroju, służące jako przymierzalnie i miejsce realizacji zamówień internetowych. Podobnie jak inni przedstawiciele sektora e-commerce w branży modowej także Modivo ma kłopoty ze wzrostem przychodów i uzyskaniem wystarczająco wysokiej rentowności. Według wstępnych danych za drugi kwartał br. segment Modivo uzyskał 1,03 mld zł przychodu, o 1 proc. więcej niż przed rokiem: rosły przychody eObuwie, a spadały szyldu Modivo. Jego zyskowność operacyjna wynosiła 0,8 proc., a relacja skorygowanego wyniku EBITDA do przychodów 1,9 proc. Marża brutto na sprzedaży zmieniła się nieznacznie in minus do 38,1 proc. Przychody wypadły lepiej z pominięciem zmian kursów walut: urosły rok do roku o 6 proc.

Co dalej z Czyczerskim?

Nie sprecyzowano, czy Marcin Czyczerski pozostaje w grupie, czy też z niej odchodzi. Do zamknięcia tego wydania nie uzyskaliśmy ze spółki odpowiedzi na pytania m.in. w tej sprawie.

Marcin Czyczerski wchodził w skład zarządu CCC od 2017 r. Wcześniej pracował dla grupy Volkswagen. Z wykształcenia jest ekonomistą, menedżerem i specjalistą od marketingu politycznego. Ma za sobą m.in. studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2006–2017 był wykładowcą na tej uczelni.

Marcin Czyczerski został szefem Modivo, gdy Dariusz Miłek wrócił do zarządu CCC z rady nadzorczej. Menedżer zastąpił wtedy na stanowisku prezesa e-commerce’owej firmy Damiana Zapłatę.