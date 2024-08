Nadciąga milion używanych aut z zagranicy

Używane kilkunastoletnie auta z zagranicy napływają do Polski coraz szerszą falą. Od początku 2024 r. do końca lipca prywatni importerzy sprowadzili ponad 518 tys. samochodów osobowych, o jedną czwartą więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. W samym lipcu rejestracje wwiezionych do kraju aut osobowych i lekkich dostawczych przekroczyły 87 tys., przy tym ubiegły miesiąc okazał się trzynastym z kolei miesiącem wzrostu, a wynik najwyższym od 40 miesięcy – poinformował Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Według jego prognoz w całym 2024 r. na polski rynek wtórny trafi ok. 940–960 tys. sprowadzonych aut.