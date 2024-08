Notowania Grodna rozpoczęły środową sesję od spadków. Przed godz. 11 akcje tanieją o prawie 5 proc. Spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto w I kwartale roku obrotowego 2024/2025 (kwartał trwa od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.) spadł aż o 98 proc. rok do roku do 0,1 mln zł, EBITDA o 40 proc. do 5,1 mln zł, a zysk operacyjny o 59 proc. do 2,5 mln zł.

Reklama

Jakie wyniki ma Grodno?

Na poziomie jednostkowym EBITDA spadła o 34 proc. do 5,1 mln zł, zysk operacyjny o 52 proc. do 2,6 mln zł, a zysk netto o 95 proc. do 0,2 mln zł.

Widać wyraźny spadek rentowności biznesu, bo przychody utrzymują się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego. W ujęciu skonsolidowanym są szacowane na 290,8 mln zł.

Grodno wyjaśnia, że negatywny wpływ na wartość przychodów i wyników spółki miała utrzymująca się niekorzystna koniunktura na rynku elektrotechnicznym, silna presja konkurencyjna, a także globalny spadek hurtowych cen modułów fotowoltaicznych, który był wyzwaniem dla dystrybutorów asortymentu OZE na świecie. Zarząd podkreśla, że mimo trudnych warunków rynkowych spółka zwiększyła wolumen sprzedaży i osiągnęła dodatnie wyniki.