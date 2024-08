Kernel. Co się działo na walnym zgromadzeniu

– Byłem w Luksemburgu i walne się wreszcie odbyło. Obecny był jeden z członków rady dyrektorów, a nawet przedstawiciele audytora. Co więcej, jeszcze przed walnym spółka opublikowała odpowiedzi na część pytań zadanych przez akcjonariuszy, w tym również moich – informuje Rzeszotarski. Dodaje, że co do odpowiedzi na poszczególne pytania nie wszystkie są zgodne z rzeczywistością, jednak dobre chociaż to.

– Podczas walnego również zadawałem pytania oraz zgłosiłem wniosek do protokołu, aby te dodatkowe pytania oraz odpowiedzi zostały opublikowane przez spółkę w formie Q&A. Liczę, że tak się stanie. Krok po kroku Kernel zaczyna stosować się do jakichś chociaż minimalnych standardów corporate governance, których można wymagać od tak dużej spółki publicznej – ocenia Rzeszotarski.

Ile warte są akcje?

Namsen, czyli firma kontrolowana przez Andrija Werewskiego, ma ponad 94 proc. akcji Kernela. W zeszłorocznym wezwaniu oferowała 18,5 zł za walor. Obecnie kurs wynosi 12,5 zł. Grupa wspomnianych akcjonariuszy mniejszościowych (kontrolujących około 0,4 proc. akcji) ocenia, że akcje są warte dużo więcej. Wskazują, że na dzień 31 marca 2024 r. wartość księgowa na akcję to ponad 26 zł.

– Wycena ta jest całkowicie nierealistyczna, zwłaszcza biorąc pod uwagę trwającą wojnę w Ukrainie i związane z nią znaczne ryzyko operacyjne.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Akcjonariusze Kernela mówią, czego oczekują Mamy wyceny niezależnych doradców finansowych z Luksemburga, które wskazują na wycenę akcji Kernela kilka albo nawet kilkunastokrotnie wyższą, aniżeli obecna cena na GPW – informuje Rafał Rzeszotarski, reprezentujący grupę akcjonariuszy mniejszościowych.

Namsen chętnie sprzedałby swoje akcje Kernela po 26 zł, gdyby ktoś złożył taką ofertę – mówiła w niedawnej rozmowie z „Parkietem” Alla Olenchenko, reprezentująca firmę Namsen. Z tymi słowami polemizują akcjonariusze mniejszościowi.