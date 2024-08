Giełdowy dystrybutor materiałów elektrotechnicznych i urządzeń OZE zanotował najlepszy pod względem sprzedaży miesiąc od prawie półtora roku. W lipcu przychody ze sprzedaży wyniosły 111,4 mln zł i były o prawie 14 proc. wyższe niż analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Ponadto spółka szacuje, że pomimo przepołowienia cen modułów fotowoltaicznych sprzedaż w segmencie OZE w lipcu zwiększyła się rok do roku o 5,4 proc., do 34,9 mln zł (pozostała sprzedaż to szeroko pojęty segment elektrotechniki). Z kolei sprzedaż poprzez kanał e-commerce wzrosła o 35 proc., do 15,3 mln zł. - Rynek i nasze wyniki mają oczywiście pewną inercję, ale mam wrażenie, że ogólnie najgorsze w tym cyklu już za nami. W lipcu zanotowaliśmy dobrą sprzedaż pomimo mocnej walki konkurencyjnej, a wzrosty zanotowaliśmy we wszystkich kategoriach produktowych poza oświetleniem - wskazuje Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Reklama

Jednocześnie podaje, że istotnie udało się zwiększyć liczbę klientów rok do roku. - W samym kanale e-commerce zwiększyliśmy liczbę klientów o około 50 proc. W segmencie elektrotechnicznym szczególnie duże dynamiki wzrostu widzieliśmy w kablach, z kolei w segmencie OZE realizowaliśmy duże wzrosty w fotowoltaice, dostarczając nie tylko więcej paneli PV, ale również rekordowe wolumeny falowników i magazynów energii. Perspektywy związane z programem Mój Prąd 6.0 są dla nas na pewno korzystne – podkreśla.

Zarząd Grodna pracuje aktualnie nad nową kilkuletnią strategią rozwoju, która ma zostać zaprezentowana rynkowi jeszcze w tym roku lub najpóźniej w pierwszych miesiącach 2025 roku.