Czy walne zgromadzenie Kernela się odbyło?

Najnowsze informacje z Kernela krytycznie ocenia wspomniana już grupa akcjonariuszy mniejszościowych, wspierana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, reprezentowanych przez Rafała Rzeszotarskiego.

- Oligarcha Verevsky i zarząd Kernela nie przestają mnie zadziwiać swoim całkowitym brakiem poszanowania nie tylko przepisów, ale również jakiejkolwiek zasad biznesowych. W grudniu 2023 opisywałem swoją wycieczkę na coroczne walne zgromadzenie, które tak naprawdę się nie odbyło. Zarząd spółki twierdził, że wszystko się odbyło, a ja jestem tylko pieniaczem.

Tymczasem, w piątek Kernel opublikował kuriozalny list od oligarchy Verevskego oraz zwołał kolejne walne zgromadzenie w celu .... zatwierdzenia uchwał, które niby miały być podjęte w grudniu 2023 – komentuje Rzeszotarski. Opisuje zeszłoroczne zdarzenia, podkreślając że paradoksalnie Kernel sam sobie przeczy. Firma powołuje się na pisemne oświadczenie pracownicy Kernela, w którym stwierdza, że walne się odbyło 11.12.2023 o godz. 15.00 w siedzibie spółki, a ona była przewodniczącą. Jej podpis widnieje na oficjalnie opublikowanym protokole.

„ Problem w tym, że wspólnie z prawnikami oraz lokalnym urzędnikiem sądowym byliśmy w siedzibie spółki tego dnia od 14.40 i o 15.00 tej pani tam nie było. Nie było też żadnego walnego. Osoba ta przyjechała do biura o 16.40 dopiero po tym, jak zadzwoniłem do zespołu Kernela w Kijowie. Jedyne co zrobiła to wpuściła mnie do pustego biura, żebym mógł przejrzeć księgę akcjonariuszy” – opisuje sprawę Rzeszotarski.