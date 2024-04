Kolejne biuro maklerskie podniosło wyceny dla CCC i LPP

„Spółka zamierza podwoić zarówno liczbę sklepów, jak sprzedaż w ciągu następnych 3 lat. Wprawdzie nasze prognozy przychodów są ostrożniejsze, uważamy, że strategia LPP jest racjonalna. Dojrzalsze marki jak Reserved, Mohito, Cropp, House stają się cash cows, co pozwala na ekspansję Sinsay” – uważa Sylwia Jaśkiewicz.

„Przy założeniu, że liczba sklepów Sinsay zwiększy się w ciągu następnych 3 lat do 2 270, średnia sprzedaż generowana przez pojedynczy sklep zbliży się do 5 mln zł, a marża operacyjna będzie oscylować wokół 25 proc., dodatkowe przychody i zysk operacyjny na koniec tego okresu generowane przez te sklepy sięgną wg naszych szacunków odpowiednio 11 mld zł i 2,8 mld zł” - wyliczyła.

„Podwyższamy nasze prognozy finansowe dla LPP, by odzwierciedlały strategię wzrostu. Wcześniej zakładaliśmy 49-proc. wzrost sprzedaży w ciągu kolejnych 3 lat i podwojenie poziomu sprzedaży z 2023 roku w ciągu 6 lat, a było to znacząco poniżej oczekiwań spółki. Obecnie prognozujemy, że w 2026/27 przychody wzrosną o 73 proc. w stosunku do 2023/24” – napisała analityczka.

Rosyjski problem

Po odtajnieniu dla mediów nowych wycen DM BOŚ, w ostatni poniedziałek kwietnia akcja CCC zyskuje na wartości 5,37 proc. i kosztuje już ponad 92 zł.

Akcja LPP zaś zyskuje tylko niecały 1 proc. i wyceniana jest nadal na 15680 zł. W zmniejszeniu różnicy wobec ceny docelowej walorom przeszkadza sprawa raportu Hindenburg Research. W marcu br. jego autorzy postawili tezę, iż gdańska spółka udawała iż zakończyła działalność w Rosji, a ich raport doprowadził do jednodniowego krachu notowań LPP. W odpowiedzi zarząd pod kierunkiem Marka Piechockiego zdecydował o skróceniu tzw. okresu przejściowego trwającego po przejęciu tamtejszych sklepów przez nowych właścicieli. Jeszcze w 2024 r. LPP ma przestać dostarczać ubrania do rosyjskich sklepów. Nie wiadomo jeszcze co to będzie oznaczać dla tegorocznych wyników grupy.