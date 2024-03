Inwestorzy złożyli zapisy sprzedaży na wszystkie papiery będące przedmiotem oferty, czyli nieco ponad 1,5 mln akcji internetowego dystrybutora opon i felg , po cenie 52,20 zł za sztukę.

Tym samym po rozliczeniu transakcji główni akcjonariusze zwiększą swoje zaangażowanie w akcjonariacie firmy do 49,28 proc. akcji,

W połowie lutego Darayavahus i Tyre Invest zaprosili do sprzedaży nieco ponad 1,5 mln akcji Oponeo.pl, stanowiących 10,88 proc. w kapitale zakładowym spółki. Początkowo zaoferowano 47 zł za akcję, by ostatecznie podnieść cenę tuż przed końcem zapisów do 52,20 zł. Darayavahus i Tyre Invest działają łącznie i w porozumieniu z Dariuszem Topolewskim, Ryszardem Zawieruszyńskim, fundacją rodzinną Topolewscy Corvus Albus Fundacja Rodzinna, fundacją rodzinną Zawieruszyński Fundacja Rodzinna. Intencją stron porozumienia jest posiadanie razem nie więcej niż blisko 6,87 mln akcji spółki, stanowiących łącznie nie więcej niż 49,28 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w spółce.

Przewidywana data nabycia akcji to 5 marca 2024 r.