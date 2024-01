Wiesław Wojas chce mieć 100 proc. obuwniczej spółki

Czytaj więcej Handel i konsumpcja WIG-odzież zaczął rok od małych spadków Pierwsze dane o sprzedaży za grudzień i IV kwartał sprowokowały inwestorów lokujących pieniądze w walorach spółek odzieżowych i obuwniczych do większej ostrożności.

Wiesław Wojas: niedowartościowane akcje

Był to najwyższy poziom notowań spółki w jej giełdowej historii. – Myślę, że spółka nie jest wyceniana w zgodzie z jej wartością – mówił jednak wtedy Wiesław Wojas.

Od tamtej pory notowania jednak spadły.

W tym roku Wojas miał wrócić do wypłaty dywidendy. - Jako główny akcjonariusz jestem zwolennikiem wypłaty dywidendy. W tym roku jeszcze nie możemy tego zrobić z powodu umowy pożyczki udzielonej przez PFR. Jej warunki są na tyle korzystne, że jest uznawana przez PFR za pomoc publiczną. Natomiast w przyszłym roku chciałbym, aby spółka wróciła do wypłaty dywidendy. Myślę również, że jeśli powtórnie wypracujemy dobre wyniki, to byłoby zasadne, aby wypłata rekompensowała brak dywidendy w poprzednich latach – mówił nam wiosną ub.r. Wiesław Wojas.

W 2023 r. przychody grupy prowadzącej także sieć sklepów przekroczyły 400 mln zł. Wyniosły prawie 410 mln zł, o 23,6 proc. więcej niż przed rokiem. Dla porównania, kapitalizacja grupy to wg wtorkowego kursu to niecałe 110 mln zł.