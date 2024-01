W piątkowy poranek akcje należącego do WIG20 Dino Polska zniżkują o prawie 7 proc. Jeśli spółka zakończyłaby dzisiejszy handel z takim spadkiem, byłaby to najgorsza sesja od sierpnia zeszłego roku.

Jak podało Jeronimo Martins, właściciel m.in. Biedronki, przychody w IV kwartale 2023 r. wyniosły 8,16 mld euro, czyli wzrosły o 16,7 proc. rok do roku. Przychody samej Biedronki w poprzednim kwartale wzrosły o 17,2 proc. rok do rok, do 5,69 mld euro, Sprzedaż porównywalna (like for like) Biedronki urosła o 14,2 proc. w całym 2023 r. Sieć powiększyła się o 174 sklepy (203 brutto).